¿Primera oferta de trabajo para Kris Jenner tras el final de ‘Keeping Up with the Kardashians’?

Entretenimiento

Andy Cohen, que resulta ser también el productor ejecutivo del programa 'Real Housewives of Beverly Hills' parece estar interesado en la mamá de Kim Kardashian

El final del programa de telerrealidad que ha protagonizado la familia de Kris Jenner durante veinte temporadas no implica que ella vaya a quedarse automáticamente sin empleo.

En realidad, lo más probable es que siga estando muy ocupada manejando gran parte de las carreras de sus hijas en calidad de mánager, pero sin duda será un alivio saber que hay otros realitys dispuestos a darle la bienvenida con los brazos abiertos.

El popular presentador Andy Cohen, que resulta ser también el productor ejecutivo del programa ‘Real Housewives of Beverly Hills’ sobre la vida de las amas de casa adineradas de dicha ciudad californiana, sabe que Kris sería un gran reclamo para la audiencia y está al corriente de los rumores que circulan desde hace unas horas sobre su posible incorporación al reparto.

“He recibido un montón de mensajes directos y de tuits diciendo que Kris debería unirse a ‘Housewives’ porque es amiga de Kylie Richards [una de las protagonistas] y sería genial, y pidiéndome que la fichemos“, ha explicado Cohen en su programa de radio, sin entrar a confirmar si le ofrecerá o no un empleo.

En cualquier caso, él duda mucho que Kris aceptara incluso si lo hicieran. “No sería una de las productoras ejecutivas, no tendría ningún control sobre el montaje final, así que no creo que le interesara renunciar a ese tipo de poder después de haber estado acostumbrada a tenerlo en otro programa“, ha señalado.

Lo más curioso de toda esta situación es que hay una parte de los fans del reality a los que les horroriza la idea de ver a Kris codeándose con el resto de ‘amas de casa’.

“Me parece muy interesante”, ha admitido Cohen. “Ya conoce a todas las demás. Sé que es buena amiga de Kylie, y no bromeo al decir que frecuenta a todo el mundo. Creo que también se lleva bastante bien con Lisa Rinna”.