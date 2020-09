Reportan que la Serie Mundial se jugará en una “burbuja” en el estadio de los Texas Rangers

Deportes

El formato especial de playoffs incluye ocho clasificados por cada liga y series de comodines al mejor de tres partidos

A dos semanas y media de que concluya la temporada de 60 partidos de las Ligas Mayores de Béisbol, reportes periodísticos indican que los playoffs se jugarán en sedes predeterminadas y que la Serie Mundial se realizará en el nuevo estadio de los Rangers de Texas en un modelo tipo “burbuja” similar al de la NBA.

Los reportes fueron apuntalados la noche del miércoles por el propio gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, mediante un tuit.

The World Series will be played this year in…

…Arlington, Texas. At @GlobeLifeField. Home of the @Rangers.https://t.co/sXRRXOrmUA via @luxury — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 10, 2020

El plan, según reportes como el de Bloomberg.com es que tras una primera ronda de playoffs en la que todos los partidos se jugarán en el estadio de los equipos mejor sembrados, en la segunda los cuatro semifinalistas de la Liga Nacional serían enviados a Arlington y Houston, Texas; mientras que los de la Liga Americana se dirigirían a Los Ángeles y San Diego, California.

De ese modo, ningún conjunto tendría ventaja de localía durante las semifinales de cada liga ni tampoco en las Series de Campeonato.

Al igual que la temporada regular, los playoffs serán muy distintos en su formato: clasificarán los mejores ocho equipos de cada liga, siendo sembrados primero los campeones de división, seguidos por los segundos lugares de cada división y luego los dos clubes con mejor récord.

Todos los equipos clasificados jugarán en la ronda de comodines en series al mejor de tres partidos. Los duelos serán 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 en cada circuito.

Las Series Divisionales se jugarán al mejor de cinco partidos con las llaves predeterminadas así: vencedor de 1 vs. 8 contra vencedor de 4 vs. 5; vencedor de 2 vs. 7 contra vencedor de 3 vs. 6. Y las Series de Campeonato serán al mejor de siete partidos, lo mismo que la Serie Mundial.

Haz click aquí para ver cómo marchan los equipos.

Según los reportes, se espera que las Ligas Mayores finalicen pronto el mencionado plan y lo hagan público.

LEER MÁS:

Fotos y videos: MLB y sobre todo los boricuas rindieron tributo especial al inmortal Roberto Clemente