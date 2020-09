Republicanos descartan nueva ayuda de $1,200 antes de las elecciones

Senadores republicanos afirmaron que un nuevo paquete de estímulo contra la crisis por coronavirus no será posible antes de las elecciones.

Esto luego de que los demócratas lograran bloquear el plan calificado como “flaco” de $500,000 millones de dólares.

“El Congreso no va a aprobar otro proyecto de ley de alivio de COVID antes de las elecciones”, dijo el senador Marco Rubio (Florida) en un video publicado en Twitter.

Acusó a los demócratas de querer culpar a los republicanos por las negociaciones estancadas e intentar ganar ambas cámaras en noviembre.

Congress isn’t going to pass more #Covid_19 relief before the election

And the biggest reason why is Speaker Pelosi & Senator Schumer believe Trump & the GOP will be blamed for the pain doing nothing will cause & that will help them win the White House & Senate in November pic.twitter.com/M6Hblp1FRN

— Marco Rubio (@marcorubio) September 10, 2020