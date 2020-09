“Romario me pedía café y me daba sus zapatos para limpiarlos”: Ronaldo revela anécdota de sus inicios

Deportes

El “9” de la selección de Brasil contó cómo fue tener como compañero de vestidor a Romario

Ronaldo y Romario hicieron una gran dupla en la selección de Brasil, disputaron juntos 19 partidos y sólo perdieron dos, pero en sus inicios el brasileño tuvo que pagar la novatada y confesó que Romario lo mandaba por café y a lustrar sus zapatos.

“Él fue increíble conmigo. Me pidió café dos de cada tres (veces). Después de entrenar me daba sus zapatos para limpiar. Y frente a todos, por supuesto”, relató “El Fenómeno” en una entrevista para Movistar + al programa Universo Valdano.

El brasileño también recordó sus andanzas en el Real Madrid, donde jugó durante la “era galáctica” al lado de otras grandes estrellas, como Zinedine Zidane y Raúl González, donde se rumora que los festejos por sus triunfos también eran legendarios.

“Hay algunas leyendas sobre cómo eran nuestras fiestas. A veces había fiestas extra, pero no siempre fue así. Siempre he sido muy responsable y traté de no dañar mi físico”, expuso.

“Después de los partidos que ganamos, nos gustó celebrar… y como siempre ganamos, fue un problema. Pero hay mucha más leyenda que verdad en estas historias”, agregó el brasileño.

Finalmente, enfatizó lo bien que la pasó en Madrid entre el 2002 y el 2007, años en los que compartió la cancha con otros astros como David Beckham, Figo, Iker Casillas y Roberto Carlos.

“Fue un momento espectacular. Real Madrid y Madrid son la mejor combinación de un club y una ciudad que puedes encontrar en la vida”, sentenció.