Aracely Arámbula seduce con una tanga bikini que caldea Instagram y da a conocer ‘malas noticias’

View this post on Instagram

Es Vierneeeeeeeeeeesssssssss!!!! Y #Miarafamiliabella lo sabe hoy 11 de septiembre es un día muy especial 🎶🎤✨ #Musica 🎶💕 ya escuchando en la radio mis buenísimas #malasnoticiasaracelyarambula una canción que les grabe con todo mi amor y con el corazón abierto 💕🎤🎶🎼💯🍀😘💃 espero que la disfruten tanto como yo y la cantemos y gocemos y podamos dedicársela a todos esos amores que les queda el saco a la medida 👌🏻✨💯🎼🎶🎤💕💃 gracias a todas las estaciones de radio que ya están tocando mis #malasnoticiasaracelyarambula #quevivalamusica #vivamexico y el mundo y toda mi #Arafamilia amada #GRACIAS por tanto por ser mi motivación enorme en estos momentos difíciles para tanta gente bendiciones e #infinitasalud para todos #GRACIAS por llenarme de mensajes los tengo siempre presentes en mi corazón #Gracias ✨🙏🏻✨ con TODO mi AMOR 💕 Para ustedes 🎶🎤🎼💕🍀💃😘#malasnoticiasaracelyarambula 🎶🎤✨ #Malasnoticias 🎶🎤