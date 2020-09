Conoce el auto favorito de Kris Jenner: Un elegante Rolls-Royce

Entretenimiento

La matriarca de la familia tiene lujosos vehículos

Kris Jenner tiene varios automóviles caros y exóticos. Al igual que sus otras hijas, la matriarca del clan Kardashian-Jenner tiene una fascinación por los autos de lujo.

Y cualquiera que pueda llamarse “amante de los autos”, tiene un Rolls-Royce en su colección. El auto favorito de Kriss Jenner es precisamente Rolls-Royce Ghost blanco.

En 2016, Kriss estuvo involucrada en un pequeño accidente, que dejó a su Rolls-Royce Ghost destrozado.

Kris Jenner se recupera del accidente que tuvo en su Rolls Royce https://t.co/8K4OeK9LMP pic.twitter.com/eAEQZyZmaX — Noticiero Venevisión (@noticierovv) August 5, 2016

Afortunadamente, ella estaba bien, pero el auto definitivamente había visto días mejores. Sin embargo, no todo fue malo, ya que un Rolls-Royce nuevo fue entregado a Kris al día siguiente.

Por si no fuera suficiente, Kris Jenner tiene un Rolls Royce color negro, en el cual fue vista un día después de que se anunciara el final de Keeping Up With The Kardashians.

La matriarca de 64 años se puso un par de grandes gafas de sol y lució su icónico corte de por la carretera.

Kris Jenner looks solemn driving her black Rolls Royce in Calabasas https://t.co/xWHc0vDzN6 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 10, 2020

