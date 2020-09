Hernán Pellerano, ex jugador de Xolos, narra cómo lo afectó el coronavirus: “No podía respirar ni comer”

Deportes

El defensa argentino contó su experiencia para crear conciencia

Pese a que prácticamente todos los deportes alrededor del mundo ya se han reactivado tras el parón a causa de la pandemia de coronavirus, algunos deportistas han sufrido de esta enfermedad y han sentido el infierno en vida, tal como Hernán Pellerano.

Este jueves, el ex futbolista de los Xolos de Tijuana fue entrevistado en Instagram por el ex futbolista y médico Juan Manuel Herbella, donde relató su amarga experiencia de lidiar con el coronavirus y las secuelas que le quedaron de la enfermedad.

“Empecé con una sensación de gripe que me dolía todo el cuerpo”, tras los primeros síntomas, Pellerano fue al médico para confirmar lo que pensaba. “Me dijo que tenía COVID-19. Pero lo peor de todo no fue eso. Yo me empecé a sentir bien de cuerpo, pero lo que sí me quedó fue una neumonía increíble. Era una cuestión que no podía respirar, todo el día tosiendo, no podía ni comer, bajé siete kilos porque no podía meterme alimento a la boca. A la noche la pasaba muy pero muy mal, dormía sentado. De cuerpo sí me empecé a sentir bien, no era una gripe como al principio, pero al toser todo el día, tenía mucho dolor de cabeza. Y llegó un momento que tuvimos que comprar un tubo de oxígeno”, relató el ex Xolo.

“El 20 de julio empecé a toser, pero una tos que no podía respirar ni un segundo, ni la respiración cortita, nada. Los cardiólogos me dijeron que me comprara un oxímetro. En Arequipa por el tema de la altura (2.335M) teníamos que estar en 96/97 y yo estaba en 89/90. Entonces me compré un tubo de oxígeno y cada dos o tres horas me ponía 20 o 25 minutos. Por la noche no me podía ni acostar de lo que tosía. Fue complicado. Me tuve que comprar un aparatito que tengo acá, el de las pelotitas, que tenés que inhalar y exhalar para que los pulmones tomen aire de vuelta; me compré el tubo de oxigeno. Como tenía miedo de ir al hospital, vino una enfermera a casa durante 7 u 8 días. Me inyectaba anticoagulantes y por suero me ponía medicamentos. Ahí empecé con el tubo de oxígeno y a hacer trabajos respiratorios, al cabo de 4 o 5 días me empecé a sentir mejor”, continuó Pellerano.

Por último, el defensa argentino reveló que quiso contar su experiencia con el COVID-19 para crear conciencia sobre los riesgos de la enfermedad y la importancia de cuidarse: “No quería contarlo mucho, pero vi que varios periodistas en Argentina hablaron y creo que está bueno contarlo desde el lado de la concientización. Todos podemos pasar por esto y nos tenemos que cuidar”.

