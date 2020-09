IRS advierte a contribuyentes morosos: impondrán cuantiosas multas a deudores de impuestos desde el 14 de septiembre

Dinero

¡Mejor que se ponga al día!

Si no ha cumplido con el pago de impuestos de 2019, la recomendación del Servicio de Rentas Internas (IRS) es que actúe con premura para evitar las multas mayores que por ley entran en vigor a partir del 14 de septiembre.

En menos de una semana, esa oficina comenzará a imponer multas a los contribuyentes que no han cumplido con su obligación y no solicitaron una prórroga de pago.

En un comunicado este jueves en su página web, el IRS especifica que “la multa por no presentar la declaración de impuestos federales antes de la fecha de vencimiento, o fecha prorrogada, es generalmente el 5 por ciento sobre los impuestos no pagados de cada mes o parte del mes en que una declaración de impuestos está tarde. La multa no excederá el 25 % de los impuestos no pagados”.

La alerta indica además que “si no se ha presentado ninguna declaración después de 60 días, la multa mínima que se puede cobrar es $435 o el 100 por ciento del impuesto no pagado. Este año, debido a la extensión hasta el 15 de julio del periodo de declaración de impuestos por el coronavirus, el periodo de los 60 días ocurre después del 14 de septiembre”. Además de las multas, también se cobrarán intereses sobre cualquier impuesto no pagado antes de la fecha de vencimiento del 15 de julio.

La oficina aclara que no se aplicarán multas a una declaración presentada tarde por un contribuyente en casos en los que a la persona se le deba un reembolso.

La entidad recuerda que a las personas a las que no se les impuso multas durante los últimos tres años, a menudo califican para que se les reduzcan esa penalidad. Otras instancias en las que el contribuyente podría calificar para el alivio de multa si plantea una causa razonable y prueba que no fue por intencional. Sin embargo, por ley, los intereses no pueden reducirse.

La oficina además destaca que los contribuyentes morosos que no pueden pagar de inmediato la cantidad adeudada puede recurrir al plan de pago a plazos. “La situación tributaria específica de un contribuyente determinará qué opciones de pago están disponibles”, lee el comunicado de la agencia. Aquí puede obtener más información en caso de que no pueda pagar la cantidad completa.