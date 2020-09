Jaime Munguía regresará al ring en octubre contra Tureano Johnson, según reportes

El esperado regreso al ring del excampeón mundial, Jaime Munguía, ya tendría fecha, según reveló Boxing Scene este jueves.

De acuerdo con la nota firmada por Dan Rafael, Stefan Friedman, vocero de Golden Boy Promotions, confirmó que el exmonarca superwelter regresará el próximo mes. Su rival sería el veterano Tureano Johnson. Eso sí, aún hay algunos detalles pendientes de afinar.

“La pelea debe encabezar una cartelera en DAZN el 17 o el 30 de octubre. El sitio aún no se ha determinado, pero es probable que tenga lugar en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, que es esencialmente la base de Golden Boy, ya que allí ofrece shows con regularidad”, explica Dan en su reporte.

Munguía viene de ganar en enero pasado su combate más reciente a Gary Sullivan por KO, en lo que fue su debut en las 160 libras y ahora tendrá un nuevo rival, Johnson, quien no convence a la afición, ya que no parece ser un reto para el mexicano.

El de las Bahamas es un pugilista veterano, de 36 años, que no pelea desde hace más de un año y que ha enfrentado a pocos hombres de renombre, como Sergiy Derevyanchenko y Curtis Stenvens, quienes, por cierto, lo derrotaron por la vía rápida.

Gots to keep the momentum. Let's bring on Jamie Munguia. Come and test the waters with a real Middleweight SHARK. Come for a swim @jaimemunguia15 pic.twitter.com/qDIOtDFz63

— Tureano Johnson (@Tureano1984) May 29, 2020