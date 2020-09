“Me gustaría volver a Pumas”: Héctor Moreno aún tiene la sangre azul y la piel dorada

Deportes

El jugador del Al-Gharafa dejó la puerta abierta para volver al equipo que lo vio nacer

Héctor Moreno, quien juega actualmente para el Al-Gharafa de la liga de Qatar, dijo que si volviera a la Liga MX le gustaría que fuera con sus amados Pumas, aunque recalcó que por el momento se encuentra contento en Asia.

No es que el defensor central le cierre las puertas a otros clubes mexicanos, pero sí dejó en claro que tiene preferencia por los auriazules.

“Lo he comentado un par de ocasiones, yo nací en Pumas, crecí en Pumas y me gustaría volver a Pumas, al final del día no depende de mí, depende de muchos factores, no puedo decir que nunca jugaría en algún equipo o en otro, porque esa es una decisión que no depende de mí, puedo morirme de ganas de jugar en Pumas, pero si la directiva o el entrenador no me quieren entonces no puedo”, expresó el jugador en un transmisión por Instagram con Generation Amazing.

Los Pumas están en su mejor momento, pero ¿podría ser aún mejor? 😱

Desde hace un par de años, cada verano se especula que el defensa volverá a la liga mexicana para vestir la camiseta de clubes como Chivas y América, pero el jugador negó esto categóricamente.

“Hubo rumores de que iba para México, pero lo digo con toda la humildad, no he hablado con nadie de México para regresar en un futuro próximo”, comentó el internacional mexicano, quien también ha jugado para el Espanyol, la Real Sociedad, el PSV Eindhoven y la Roma, entre otros.

¿LOS EXTRAÑA? 😉 Héctor Moreno dejó una gran huella en el equipo auriazul 😎 Recientemente habló sobre si volvería al club de sus amores 😍

“Cuando llegue el momento lo decidiré, respeto a América, Chivas, a todos los equipos de la liga mexicana, puedo llegar a cualquiera, es un torneo competitivo, pero de momento estoy feliz en Qatar, mi familia es feliz en Doha, no pienso ir a México pronto, tengo dos años de contrato, ya veremos qué es lo que pasa”, sentenció.

De tal forma que por el momento no tiene planes de volver a su país, pero ya quedó claro que si lo hace, le gustaría que fuera para jugar con los hoy superlíderes del torneo.