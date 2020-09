“Toqué fondo cuando intenté suicidarme”: Julio César Chávez recuerda cuando trató de quitarse la vida

Deportes

El púgil trató de suicidarse con un arma de fuego pero falló

Julio César Chávez es reconocido en el mundo como uno de los mejores boxeadores que han nacido en México, pero también es tristemente recordado por sus adicciones a diversas drogas, las cuales dinamitaron su carrera y le ocasionaron derrotas inesperadas.

A sus 57 años, el pugilista mexicano ya lleva varios años lejos de las adicciones, pero no olvida los momentos oscuros que éstas le hicieron pasar llevándolo incluso a tratar de quitarse la vida.

En entrevista para la estación Radio Villa Trinidad de Argentina, Julio César Chávez habló sobre sus adicciones y contó el duro momento en que trató de suicidarse.

“Cuando toqué fondo fue cuando quise quitarme la vida. Empecé a vomitar sangre, se me vino el mundo encima, empecé a perder todo lo que había ganado, me demandó mi esposa porque era drogadicto y alcohólico, porque la trataba mal, me demandó Don King, me demandó el gobierno de México y sentí que se me venía el mundo encima, entonces opté por quitarme la vida… Afortunadamente, gracias a Dios, la pistola no disparó y cuando disparó salió por otro lado el balazo”, declaró Julio César. Revive el momento en el minuto 10:43 del siguiente video.

Chávez también reveló que su pelea más complicada no fue sobre el ring, sino contra las drogas, pero afortunadamente ya lleva 11 años limpio: “La pelea más difícil de mi vida ha sido contra las drogas. Poder salir de esta maldita enfermedad fue algo muy difícil, muy doloroso y muy triste para mí, pero gracias a Dios salí victorioso. El día de ayer cumplí once años limpio, sin alcohol y sin drogas”.

