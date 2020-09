Bomberos mexicanos llegan a Oregon para ayudar contra los incendios

En momentos de crisis es cuando se puede saber bien quiénes son los verdaderos amigos. Por ello, el arribo al estado de Oregon de un grupo de bomberos mexicanos para ayudar en las horas más críticas por los incendios ha causado agradecimiento y admiración popular.

El grupo aterrizó el jueves sin ninguna necesidad ni mucho menos obligación de meterse en los infiernos que devastan a Oregon, pero sí con ganas de colaborar en una gran muestra de solidaridad y amistad.

La periodista Ambar Rodríguez publicó una foto de los seis bomberos mexicanos procedentes de Guanajuato al llegar a Oregon. La imagen en Twitter recibió en menos de dos días casi 4,000 comentarios de agradecimiento y arriba de 150,000 “likes”.

A group of firefighters just landed from Guanajuato, Mexico to help fight the fires in Southern Oregon ♥️ pic.twitter.com/6Q7Gzfnwjb

Resulta que la ciudad de Ashland, al sur de Oregon, muy cerca del límite con California, es considerada una ciudad “hermana” de Guanajuato, una bella ciudad colonial con el sello de patrimonio mundial de la humanidad.

“Hemos estado en contacto con nuestros hermanos de Ashland para decirles que no solo están en nuestro pensamiento y en nuestras oraciones, sino que estamos listos para entrar en acción si así se requiere”, había dicho el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, según el reporte de diario AM de Guanajuato.

La relación de 51 años entre ambas ciudades es cultural y social, e incluye un programa de intercambio universitario. Pero ahora el área de Ashland, en la que radican muchos inmigrantes, necesita de ayuda urgente.

A fire crew from Guanajuato, Mexico flew in to help us in the Rogue Valley!

We can't thank you guys enough.

It's another example of the sacrifice and care from all of our firefighters during this historic time. pic.twitter.com/ngeRqWgzIT

— Carmine Gemei (@CarmineKTVL) September 11, 2020