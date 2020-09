Pitcher de los Dodgers es inmortalizado por lanzar pelotazos y burlarse de los Astros

Deportes

La imagen de Joe Kelly mofándose de Carlos Correa se convierte en mural y a los fans de Los Ángeles les encanta

Solo en Los Ángeles.

Joe Kelly, el pitcher de los Dodgers que el pasado julio se volvió noticia nacional por hacer lanzamientos cerca de la cabeza de algunos bateadores de los Astros de Houston como un acto de justicia, ya tiene su mural en el corazón de L.A.

El artista local Jonas Never plasmó sobre la pared de una barbería que se encuentra sobre la famosa Sunset Boulevard, en el barrio “hipster” de Silver Lake, la imagen de Kelly con su ahora famosa mueca en la que se burlaba del puertorriqueño Carlos Correa, quien se molestó luego de que el lanzador le acercó la pelota antes de poncharlo.

joe kelly giving the astros the lip is and will always be hands down the greatest thing i’ve seen in baseball pic.twitter.com/TOhR2hcxJ2 — bird (@bird_and_bougie) September 11, 2020

The sarcastic pouty face @Dodgers Joe Kelly made towards the Houston Astros earlier this season is now memorialized with a mural on the side of a Floyds Barbershop on Sunset Blvd in #SilverLake. @CBSLA CBSLA #joekelly pic.twitter.com/6OZkq9C96K — John Schreiber (@johnschreiber) September 9, 2020

El jueves, aprovechando que se encontraba inactivo, Kelly fue a conocer en persona el mural de Never, un hombre que ha realizado muchos murales de deportistas angelinos, incluyendo Kobe Bryant y Tyler Skaggs. Ambos posaron delante de la obra, con Kelly, quien es nativo del sur de California, vistiendo un jersey de los Lakers.

I love LA!! Thank you so much Joe Kelly for coming by today, thank you to his amazing wife @ashleynicokelly for making it happen, thank you to my buddy Alex Anam for the pics & @redturn2 for being you. Go Dodgers! #niceswingbitch pic.twitter.com/0siYFAEOzx — Jonas Never (@never1959) September 10, 2020

How can we get the Astros bus driver to drive past the Joe Kelly mural? cc: https://t.co/f3NXpGQhHT pic.twitter.com/W8hmLLxpSn — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 11, 2020

Y luego de posar artista y pelotero con el mismo gesto que se aprecia en el mural, la familia completa de Kelly hizo lo propio.

Absolutely here for this content pic.twitter.com/cGSJI3llaI — kelli🦋 (@kelliwellii) September 11, 2020

Kelly, de 32 años, se convirtió en un héroe local cuando le tiró de pelotazos a los Astros además de decirles soplones y cobardes, algo que el mundo del béisbol -tal vez con excepción de muchos en Houston- deseaba ver por haber hecho trampa en temporadas anteriores y sobre todo por el cinismo con el que actuaron cuando surgió el escándalo.

Por ello, el mural de inmediato encantó a los aficionados. Muchos de ellos ya fueron al lugar a tomarse una “selfie”.

Los Dodgers, por cierto, reciben este sábado y domingo a los Astros en lo que debe ser una serie caliente. Desafortunadamente, Kelly apenas fue activado de la lista de lesionados el jueves y comenzará a pagar los cinco juegos de suspensión que MLB le impuso por el incidente en Houston, una sanción duramente criticada por los aficionados y analistas.

No importa, Joe Kelly ya es un héroe en las calles de L.A.

