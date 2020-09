¿Cuándo debes darle mantenimiento al aire acondicionado de tu auto?

Autos

Si notas que la temperatura tarda en desempañar los vidrios cuando estás usando el aire acondicionado, es una señal, según los expertos, de que debes recargarlo

La escena puede repetirse una y otra vez. Sales a hacer un viaje largo en tu auto, hay mucho tráfico, el calor está intenso. El tiempo se pasa y parece que no vas a salir pronto de ese embotellamiento. Todo tu camino llevas prendido el aire acondicionado, no lo concibes de otra manera.

Pero en algún momento te has preguntado, ¿cuánto tiempo puedes llevar encendido el aire acondicionado? Lo has usado tanto y todas las veces que sales, que poco a poco te das cuenta que se ha desgastado: no tiene la misma potencia.

Lo cierto es que al aire acondicionado de tu auto también hay que darle mantenimiento.

Lo primero que debes de saber es que según un reportaje de AutoBild, este sistema está formado por un circuito cerrado de tubos flexibles. Del mismo sale un líquido que se convierte en gas refrigerante y es lo que te ayuda a mantenerte en una temperatura adecuada dentro de tu automóvil.

Si notas que la temperatura tarda en desempañar los vidrios cuando estás usando el aire acondicionado, es una señal, según los expertos, de que debes recargarlo.

Otro problema que suele tener este mecanismo de temperatura es cuando hay poco gas refrigerante, humedad en el propio sistema o daños en el condensador del auto.

Lo que se recomienda es llevarlo a revisar para que se descarte (o no) que el polvo esté obstruyendo las salidas del aire acondicionado y si este es el problema, con un cambio del filtro anti-polen quedará resuelto.

Es importante que tengas en mente que el sistema de aire debe de revisarse al menos cada dos años o en el momento en el que notes alguna falla.

Hacer una revisión periódica, como lo haces con otras partes de tu auto, te ayudará a no llevarte sorpresas en los peores momentos y sobre todo a tener todos los elementos de tu vehículo en las formas más óptimas posibles.

