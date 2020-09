Las 5 señales que te envía el universo para decirte que no haces lo correcto

Astrología

Si percibes alguno de estos signos es porque el universo podría decirte que llegó la hora de hacer un cambio

El universo nos envía señales para decirnos que estamos eligiendo el camino equivocado y algunas de ellas son tan sutiles que podrían pasar desapercibidas. Los mensajes llegan en momentos cuando nos sentimos perdidos o estamos tan cómodos en una situación que nos volvemos conformistas y no hay nada que nos motive a cambiar.

La vida puede transcurrir lo bastante rápido como para no percatarnos que necesitamos parar y replantear nuestros objetivos, cuando esto sucede, el universo es el que nos avisa que llegó la hora de cambiar el rumbo.

¿Cómo saber que estamos haciendo lo correcto? Si te pasan estas cosas es porque el universo te lo está diciendo, según dice en un interesante artículo Bioguía.

1. Despertar cansado

Lo ideal es despertar por las mañanas con energías recargadas y listos para enfrentar el día, pero si es todo lo contrario es porque algo anda mal. Las preocupaciones, la ansiedad o estrés evitan que tengas un descanso de calidad y provocan que nos levantemos más cansados por las mañanas. En este caso, tendrías que analizar cuál es el origen de los sentimientos negativos para comenzar a el cambio.

2. Te dicen “debes relajarte”

Si escuchas a más de una persona que sugiere relajarte seguramente debes hacerlo. El universo usa distintos elementos para comunicarse contigo, entre ellos las personas. Puede ser que te lo diga el ser más cercano a ti o alguien que apenas conoces, en cualquier caso, debieras prestar atención.

3. Estas aburrido y molesto

La vida en sí misma es apasionante, pero si sientes lo contrario es evidente que algo está mal. Si lo que haces te hace sentir aburrido o todo te molesta y desquitas tu frustración con tus seres queridos es porque necesitas un cambio. No significa que debas dejar todo atrás y comenzar una vida nueva, todo se basa en la actitud que tomes. Encontrar el lado positivo a todo lo que te sucede es un buen comienzo.

4. Esperas los fines de semana

No hay persona en el mundo que no disfrute los días de descanso. Es sano relajar cuerpo y mente a pesar de que tu vida sea apasionante, pero si solo cuentas las horas esperando el fin de semana es señal de que algo no anda bien.

5. La envidia se apodera de ti

La envidia es un sentimiento que lo único que hace es alimentar tu negatividad. Si deseas la vida de los demás es porque no estas conforme con la tuya. Lo interesante es saber que está en tus manos sentirte pleno, recuerda que ser feliz es una elección.

