VIDEO: ¡El oso de su vida! Pisa el balón se cae y falla gol a centímetros de la portería vacía

Nadie es infalible en el mundo del fútbol, todos los jugadores, desde los que juegan en categorías inferiores hasta cracks como Messi y Cristiano, están expuestos en algún momento a cometer un error, pero no todos los errores son tan espectaculares como el de Aster Vranckx.

Este sábado, se enfrentaron en la liga de fútbol de Bélgica el Mechelen contra el KV Oostende. Al minuto 67, el Mechelen se fue al frente y después de una serie de rebotes que incluyeron un mal despeje del arquero del KV, el balón le quedó a Aster Vranckx, quien estaba a escasos centímetros del arco vacío. El jugador controló con el pecho y al momento de empujar el balón, lo pisó y se cayó, haciendo así el oso de su vida.

This miss by Aster Vranckx for Mechelen is all kinds of incredible pic.twitter.com/Fc8wsYAs3D

— James Dart (@James_Dart) September 12, 2020