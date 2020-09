5 platos en menos de 30 minutos para disfrutar los días de partido

View this post on Instagram

¡Estas alitas con mango y habanero harán que te chupes los dedos! 👤 PORCIONES: 4

📝 INGREDIENTES:

Para la salsa agridulce:

– 4 cdas de mantequilla

– 1 taza de cerveza stout

– 1 cda de ajo

– 2 cdas de tallo de cebolla cambray

– 1/2 cdita de cebolla en polvo

– 2 cdas de chile habanero

– 1 taza de McCormick® mermelada de mango y habanero

Para las alitas:

– 1 taza de harina de trigo

– 1 cdita de paprika

– 1 cda de comino

– 1 cdita de sal

– 1 cdita de pimienta

– 1 huevo

– 1/2 taza de leche entera

Para terminar:

– 1 taza de harina de trigo

– 1/2 taza de hojuela de papa

– 20 alitas de pollo (cocidas)

– suficiente aceite para freír

– suficiente chile habanero frito

PREPARACIÓN:

1. Para la salsa agridulce: en una ollita a fuego medio, calienta la mantequilla, la cerveza stout, el ajo, el rabo de cebolla, la cebolla en polvo, el chile habanero y McCormick® mermelada de mango y habanero. Cocina por 10 minutos, o bien, hasta que reduzca y tenga consistencia semiespesa. Deja enfriar y reserva.

2. Para las alitas: en un bowl, mezcla la harina, la paprika, el comino, la sal, la pimienta, el huevo y la leche. Sumerge las alitas en esta mezcla y reserva.

3. Mezcla la harina y la hojuela de papa, luego empaniza las alitas en esta mezcla.

4. En una ollita con aceite a fuego medio, fríe las alitas, coloca en papel absorbente y reserva.

5. Mezcla las alitas en un bowl con la salsa agridulce y sirve decorando con habanero frito.