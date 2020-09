Ana Brenda Contreras confiesa que temió por su vida a causa de la depresión y ansiedad

Entretenimiento

La actriz compartió los problemas que enfrentó y que desencadenaron en una serie de complicaciones de salud tales como la ansiedad y la depresión

Por medio de su canal de Youtube, Ana Brenda Contreras confesó los problemas que tuvo que enfrentar desde muy joven, específicamente a la edad de 15 años cuando se mudó a la Ciudad de México para ir en busca de su sueño; edad a la que tuvo que enfrentarse al mundo, pasando por acontecimientos complicados y dolorosos, de los cuales aprendió a lidiar sola lejos de su familia.

En el video de poco más de 20 minutos de duración, la actriz recordó que vivió varias situaciones en un lapso de tiempo muy corto, las cuales desencadenaron en una serie de complicaciones de salud tales como la ansiedad y la depresión.

“Yo viví varias cosas pegadas, procesos que se volvieron muy públicos, desde la cancelación de una boda y varias cosas que me pasaron ahí que de alguna manera tuve que lidiar con ellas y no contaba con el apoyo de la otra parte para sacar adelante lo que nos estaba sucediendo“, explicó.

Uno de los acontecimientos que marcaron su vida fue el terremoto en la Ciudad de México, con el cual empezó a desarrollar nerviosismo y ataques de ansiedad: “Todos saben que me tocó vivir ahí, fue muy fuerte, muchas cosas que nunca voy a olvidar, imágenes que el día de hoy me hacen estar más agradecida“, señaló.

Aseguró que desde este momento comenzó a notar que algo no andaba muy bien en su cuerpo y dentro de ella:

“Ahí empecé a desarrollar este sentimiento de ‘me voy a morir’, una carga en el pecho, me acuerdo que hacía rondas a las dos o tres de la mañana porque dormir era imposible. Me salí a la calle a entregar café, cosas con amigos a veces sola y regresaba a casa con una pesadez en el pecho“, y reveló que dichos síntomas desaparecían hasta que lograba llorar a todo pulmón.

Sin embargo, poco después llegó uno de los peores días de su vida, cuando le hablaron para informarle de la muerte de su padre:

“Un mal día, el peor día de todos, te hablan y te dicen: ‘Sabes qué, vente porque tu papá está muy enfermo’. Yo siempre he sido un poquito muy brujita para las cosas. Cuando me fui de aquí yo sentía que no iba a poder despedirme de ciertas personas. Me pasó con mi abuelita, con mi abuelito y me terminó pasando con mi papá porque pasó de una manera tan inesperada“, dijo.

Sin ahondar en el tema para evitar las lágrimas, la protagonista de ‘Corazón Indomable’ recordó que todo su mundo se derrumbaba. “Quienes han vivido la pérdida de un padre o de una madre saben que es de las cosas más difíciles que le pueden pasar a alguien. Yo sentí que me habían matado a mi niña interior, aunque tengas 30 años, 40 años me imagino. Cuando estas personas se van ya no tienes a quien voltear a ver, estás sola de cierta manera”.

La estrella de televisión aseguró que todos los días estuvo triste y llorando, pero debido a las fuertes cargas de trabajo no logró vivir el duelo como debía, fue entonces cuando los ataques de pánico y ansiedad aumentaron.

“Cuando estuvo reciente yo me fui a trabajar y estaba consciente de que tenía que pasar un proceso y nada. Entonces me entraba como esta sensación de ‘Me voy a morir, no sé qué sigue, no sé cómo voy a salir de esta’ Entonces empecé a sentir estos ataques de pánico y ansiedad en los que básicamente sientes que te vas a morir“.

Ana Brenda detalló los síntomas que la llevaron a detectar la ansiedad: “Sientes que te falta el aire, sientes que alguien te aprieta el pecho fuertísimo, que no se te sale hasta que gritas, lloras, haces ejercicio, algo“.

Sin embargo, no pudo vivir el duelo de la pérdida de su padre debido a que tuvo que regresar a grabar la segunda temporada de la telenovela ‘Por amar sin ley’, al tiempo que se mudó a Atlanta y la terminación de su relación con el actor Iván Sánchez.

“Temí por mi vida, temí por mi seguridad, pedí ayuda, fui con un doctor, con un siquiatra“, por fortuna llegó un momento en que tuvo oportunidad de perdonarse y perdonar situaciones que le hicieron daño.

Para finalizar, compartió que decidió inclinarse hacia lo holístico, y por medio de una aplicación comenzó a meditar lo cual le salvó la vida.