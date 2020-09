El presidente Donald Trump visita California para informarse sobre los incendios

El presidente, Donald Trump, estará California este lunes para informarse “in situ” de la situación en la lucha contra los múltiples incendios que queman en el estado, uno de los cuales ya es el mayor de su historia.

Según dijo a Efe el pasado sábado un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, el mandatario acudirá a McClellan Park, en las inmediaciones de Sacramento, la capital californiana, donde se reunirá con autoridades locales y estatales para que le trasladen la última hora de los esfuerzos contra las llamas.

Air Force One just touched down at McClellan Park, just outside Sacramento. People have gathered in a parking lot just south of where President Trump landed moments ago. “He’s the greatest president of my life!” said one man, who said he used to live in Visalia. pic.twitter.com/n0z23tSuCg

