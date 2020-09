Tienda en New Jersey cobrará $10 extra a clientes que no hablen inglés

Muchas críticas ha recibido en Twitter un local de Nueva Jersey llamado “Cutter’s Edge”, que como lo dice su nombre, se dedican a afilar cuchillas, luego de que se volviera viral una fotografía en donde se muestra el letrero puesto en este negocio, el cual dice: “Habla inglés o paga $10 extra”.

@NJGov @GovMurphy @LtGovOliver @NewJerseyOAG @CoryBooker

How do we feel about Cutter’s Edge (345 Lakeview Ave, Clifton NJ) posting this sign that says “Speak English or pay $10 extra?” pic.twitter.com/KYcQICwCzD

— Eric J (@ericjlazaro) September 5, 2020