La doble batalla de Gustavo Trejo

Un hombre se quita el tabú del cáncer del testículo y habla de frente mientras su pueblo se enfrenta a otros tipos de la enfermedad por la contaminación ambiental

ZIMAPAN – Hace menos de un mes, a Gustavo Trejo le quitaron un testículo en la mejor etapa de su juventud, de su virilidad. Con 33 años, sin hijos, expuesto al escrutinio público en un pueblo donde todos se conocen y donde los hombres hablan con frases machistas relacionadas a los genitales tales como “yo tengo muchos huevos”, él decidió hablar de su suerte.

“Para controlar el cáncer testicular, me quitaron uno”, explicó a todo aquel que lo cuestionaba días después de la operación, cuando lo vieron andar con bastón por las calles en un intento por llevar su vida siempre.

Después hizo algo más. Para quitarse de encima cualquier asomo de tabú consigo mismo y para ayudar a otros a salir de su escondite al que los llevó la enfermedad, le dio por bromear en lugar de deprimirse y de sentirse menos hombre en la creencia errónea de que perder un testículo es perder el apetito sexual, la fertilidad o el valor.

“Yo sabía que después de la operación, cuando me vieran, se iban a imaginar y a bromerar conmigo porque aquí, en el rancho, hay animales capados a los que le dicen capos y entonces yo voy bromeando que soy el capo de capos o les digo que a mi pistola le falta un cargador”, detalla en entrevista con este diario. “Así rompo el hielo del tema”.

Gustavo Trejo sabe que debajo de esa capa de hielo hay mucho dolor en Zimapán, una población enclavada en la Sierra Madre Oriental de alrededor de 20,000 habitantes que se benefician económicamente por la minería, la plata, el cobre, el zing y otros minerales y se perjudican en la salud por la falta de regulaciones rigurosas que traen consigo otra realidad: el cáncer.

No existe un cifra actualizada sobre el número de personas enfermas en el municipio y sus alrededores. En 2011, en el contexto del Día Mundial contra el Cáncer, el gobierno del estado reconoció que Zimapán reportaban los índices más altos de esta enfermedad en Hidalgo con 108 menores de edad que tenían leucemia y 117 con cáncer de mama.

Gustavo Trejo sabe ahora que una tía murió porque lo tenía en el cerebro; otra, tiene leucemia; a su abuela, la atacó en el estómago; que uno de sus ex profesores y amigo de paseos en motocicleta, está peleando también contra la enfermedad igual que muchos otros muchachos que, entre el dolor y las sombras, se complican más aún con el cáncer de testículo.

El cáncer testicular no es tan agresivo como algunos otros tipos y tiene hasta un 95% de posibilidades de controlarse a tiempo, según información del Instituto Nacional contra el Cáncer en Estados Unidos. El problema es que la mayoría de los hombres a quienes les da son jóvenes —entre 20 y 35 años de edad — y son incrédulos o negacionistas o simplemente tienen vergüenza.

Cuando Gustavo Trejo empezó a hablar entre sus conocidos de la enfermedad que padecía, supo, que muchos se habían callado por vergüenza o temor a ser señalados como incompletos, poco hombres y hasta homosexuales por falta de un testículo: el control de la expansión implica, en la mayoría de los casos, la extirpación.

Erik, un músico de profesión de 22 años amigo de Gustavo Trejo, fue uno de los que se escondió. Más grave aún, se aguantó el dolor y no fue al médico para que lo revisara hasta que tenía que dormir apoyado de una almohada entre las piernas y hasta que sus padres le recordaron que tenía una hija chiquita que lo ecesita.

— Prolongar el diagnóstico puede provocarte la muerte —advierte.

Gustavo Trejo supo pronto que algo extraño ocurría en su cuerpo. No le dolió nada. Simplemente sintió un montículo en el testículo derecho, como una canica ovalada, y fue a ver al doctor que, además, es un amigo cercano con quien a veces bebe cervezas por lo que tuvo aguantarse los escrúpulos y aceptar la auscultación en una camilla.

Desde entonces habló del tema en sus círculos sociales para quitar todas esas creencias negativas relacionadas a la virilidad y la vergüenza y pensar más en la salud porque lo que sí es verdad es que hay riesgo de quedarse estéril entre más avanzada esté la enfermedad.

Los médicos le han sugerido congelar su semen por si en un futuro quiere tener hijos. No le han dicho si necesitará quimioterapia o radiación, pero, por si acaso, le adelantaron ese escenario. El se lo están pensando. “Aún quiero viajar, conocer otros lugares, ya empecé a estudiar derecho en la universidad y también creo que puedo enseñar mucho a un hijo”.

ENTRE LA GLORIA Y EL INFIERNO

Cuando Gustavo Trejo fue deportado, hace cinco años, no dudó ni un segundo en que se quedaría a vivir en su lugar de origen por el estilo de vida. En Estados Unidos hizo dinero, compró casas, invirtió en la bolsa y hoy vive literalmente de sus rentas. Así que tiene tiempo de hacer deporte en Hidalgo.

El municipio de Zimapan ha hecho del ecoturismo un negocio. Ahí se hace motocicleta y bicicleta de montaña; se acampa, se explora entre ríos sulfurosos de aguas calientes, y la gente tienen una cultura para ello. Hacen torneos nacionales que se llenan de aventureros que saltan entre las pendientes montañosas y el flujo de dinero para los locales.

De eso se sabe mucho, que hay un club de bicicleteros llamado Vanadio (por el elemento químico número 23 de la tabla periódica que se descubrió ahí) y el Club Mineros de cuatrimotos.

En cambio, se sabe menos del lado negativo de la zona, de la minería aunque desde principios de los noventa se han encontrado pozos con concentraciones de arsénico 100 veces mayores de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y se dice que Zimapán tiene el agua más contaminada del mundo después de Bangladesh.

En tiempos recientes, el diputado local Víctor Guerrero denunció directamente a algunas empresas por su nombre: el Espíritu, la Purísima, Minera Sago, Carrizal Mining y algunos molinos de procesamiento de carbonato de calcio por “generan polvos” con su actividad extractiva o porque están a cielo abierto.

“Actualmente hay entre cinco y seis montañas de jales”, dijo. “Con plomo, arsénico y cianuro al aire libre que, con el viento, se van sobre las cabezas de los zimapenses, además de la contaminación del agua”.

El resultado se mide en dificultades para respirar, dolores de cabeza y de ojos, leucemia y cáncer de todo tipo tanto en la cabecera municipal como en las comunidades de San Miguel, la Lincera, la Sabina, Santiago, El calvario, la Alberca y Nueva Reforma.

Al borde de la carretera, justo en la salida norte de Zimapán, puede medirse de otra manera, con otro tipo de víctimas.

Detrás de una mesa plástica sobre la que reposan unas ollas humeantes de barbacoa de borrego, Antonia García, madre de un joven de 28 años trabajador de las minas con cáncer de pulmón, vende tacos y caldos para enfrentar la enfermedad de su hijo porque aunque éste es atendido en el seguro social hay gastos paralelos: transportación, medicamentos…

“Tenemos una fundación de ayuda porque hay muchas familias que no tienen seguro social y se están muriendo”, advierte.

Gustavo Trejo no tiene seguridad social y ha enfrentado la enfermedad con sus propios ingresos pero no todos pueden hacerlo. Esta vulnerabilidad se acentúa más si los enfermos se callan, si no quieren hablar del tema como es el cáncer de testículo.

“Zimapan no existiría sin las minas, las necesita, la regulación ambiental no es buena, entonces, lo poco que podemos hacer por ahora es detectar la enfermedad a tiempo y perder la pena”.