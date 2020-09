Trabajos y gentrificación centran el debate sobre la rezonificación para Industry City

Nueva York

Detractores de la ampliación en Sunset Park desconfían de los efectos positivos prometidos para el barrio

Trabajos de calidad, trabajos para los residentes de Sunset Park (Brooklyn) y evitar la gentrificación de una zona que tradicionalmente ha recibido a familias de ingresos medios y bajos y sobre todo inmigrantes.

Durante horas esos fueron los ejes fundamentales de una audiencia ante el subcomité de rezonificación del concejo de la ciudad en el que se examinaron los méritos y las fisuras de un ambicioso plan de Industry City (IC)para ampliar sus instalaciones más allá del complejo de edificios existentes en el barrio y sus actividades industriales.

Por un lado, Andrew Kimball, promotor de IC prometió miles de empleos e inversiones 100% privadas–no subvencionadas– y un efecto neutro en una gentrificación para la que pidió vivienda asequible a la ciudad. De su lado estuvieron muchos de los negocios que se instalan en las actuales instalaciones de IC, entre ellos Pat Whelan del mercado Sahadi´s que explicaba que el plan “es el principio de la recuperación en un momento en el que desesperadamente se necesita”.

Sindicatos como el 32BJ también pidieron la luz verde para el proyecto “para crear nuevos empleos”.

Pero al otro lado, la oposición a la rezonificación está liderada por el concejal de Sunset Park, Carlos Menchaca que precisamente cuestionó el número de empleos que se proyectan– netos son 7,000– el hecho de que el plan sea el mismo que se desarrolló en 2017, es decir sin contar con el impacto que el COVID-19 puede tener en el tejido productivo de la ciudad y el impacto en la mano de obra de la zona además de los desplazamientos.

El tono fue cordial. Menchaca, Kimball y la larga lista de interesados en testificar (al cierre de esta edición la audiencia continuaba), mostraron en sus intervenciones que las conversaciones han existido, que el desacuerdo no ha sido eliminado pese a todo y que los partidarios de que la rezonificación no avance desconfían de que las proyecciones de hoy se parezcan a los resultados del futuro, sobre todo por que estas no se han actualizado a la realidad que deja el COVID-19.

En cuanto a los empleos que se quieren crear, una de las personas que se dieron cita en la subcomisión partidarias del no, Deviani Guha dijo que las cifras son “producto de la fantasía”.

Menchaca insistió en que los contratos que se cierren entre las empresas que se instalen en las nuevas áreas que den cabida al comercio y las instalaciones debería incluirse la obligatoriedad de contratar a residentes de la zona y vigilar que así se haga. Esta es una propuesta en la que Kimball dijo que podrían estar abiertos a incluirlo como condición del contrato de alquiler de espacios pero no quiere que sea vea como una penalización para las empresas.

A su lado la legisladora Nydia Velazquez, intervino en la sesión para mostrar su oposición a la rezonificación y explica que si no hay mecanismos de evaluación de la creación de empleo, “hay razones para el escepticismo”. “Enséñenme uno plan de rezonificación en el que se hayan cubierto las expectativas”, demandó. Velazquez dijo que normalmente las proyecciones de empleo nunca se materializan y lo que se potencia son los desplazamientos.

Velazquez explicaba que IC no necesita más espacio porque aún hay mucho no utilizado en las actuales instalaciones. Kimball explicó antes que el nuevo espacio es necesario para las actividades industriales que se quieren atraer que no se pueden realizar en las actuales instalaciones por motivos de capacidad.

La representante de Nueva York en Washington admitió que se necesita nuevo empleo pero “lo último que necesitamos son más desplazamientos”, refiriéndose al impacto en los residentes.

El presidente de la Cámara de Comercio de Brooklyn, Randy Peers, mostró su apoyo a los planes de Industry City y acusó a Menchaca de no querer dialogar sobre algunos de los aspectos que el propio concejal señaló como cruciales con respecto al empleo. Desde Queens, el presidente de la Cámara de Comercio de este condado mantuvo ese tono de apoyo y advirtió que se van a ver más pérdidas de empleos en la ciudad en los próximos meses “necesitamos los efectos beneficiosos de inversiones como estas en la ciudad”.

El futuro de la ampliación de IC está en manos de un concejo que normalmente no habría dejado avanzar una propuesta que no apoyara el concejal de la zona, como es el caso. De momento ya tiene las bendiciones de la Comisión de Planificación de la ciudad.