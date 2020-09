Video capta homicidio brutal en Nueva York: adolescente baleado gateando en la acera a plena luz

NYPD divulgó imágenes impactantes del homicidio de Kether Werts, adolescente baleado a quemarropa en la cabeza mientras gateaba herido en una acera en El Bronx, a plena luz.

Werts, de 17 años, fue baleado el jueves por la tarde frente a 1705 Hoe Ave. en Crotona, mientras dos hombres con sudaderas negras se enfrentaban a un grupo de adolescentes al otro lado de la calle.

Cuando algunos de los involucrados comienzan a cruzar la calle, se les muestra alejándose rápidamente ante el aparente inicio de los disparos, y algunos de los que huyen también llevan armas.

Werts trató de escapar, pero cayó al suelo después de recibir un disparo en el pie, dijo la policía. Su asesino luego corrió y sostuvo su arma hasta su cabeza, dándole el tiro fatal mientras el adolescente intentaba alejarse arrastrándose.

El joven residente de Belmont fue llevado al Hospital St. Barnabas, donde lo declararon muerto.

La policía publicó las imágenes esperando identificar al tirador y a un hombre que se cree que estuvo con él. Ese presunto cómplice fue filmado caminando por Southern Boulevard poco después del tiroteo vistiendo una sudadera negra con capucha Nike y zapatos deportivos rojas y blancos. Ambos llevaban una máscara blanca que cubría la mayor parte de su rostro.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Disturbing video shows killer blast teen trying to crawl away from Bronx gun battle https://t.co/u2K3zRfEmr pic.twitter.com/0mSZQPyh8w

