Boda ha dejado siete muertos y 175 contagios de coronavirus en Maine

Al menos siete personas han muerto en relación con un brote de coronavirus que continúa enfermando personas en Maine, luego de una recepción de boda celebrada en agosto que violó las pautas estatales de distancia social, dijeron las autoridades de salud pública.

La recepción celebrada en “Big Moose Inn” en Millinocket está relacionada con más de 175 casos confirmados del virus, dijo ayer el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Maine.

Las autoridades han identificado superposiciones entre la recepción de la boda y los brotes en otras partes del estado. Un empleado de la cárcel del condado York y un miembro del personal de un centro de rehabilitación asistieron a la boda, dijeron funcionarios de los CDC.

En total, las autoridades han detallado que más de 65 personas asistieron a la boda. Seis de las siete muertes se han registrado en Madison. Pero los casos de virus derivados se han extendido por cientos de millas en el estado más noreste del país y que había controlado en gran medida la propagación del coronavirus durante el verano.

Maine había informado menos de 5 mil casos y 137 muertes por el virus desde marzo. Pero el creciente número de contagios relacionados con la boda, que excedió la orden de limitar las reuniones bajo techo a 50 asistentes, podría deshacer parte de ese progreso si continúa creciendo, destacó Associated Press.

“Maine’s CDC director says the trend of #coronavirus infections is worsening, as the state now reports that outbreaks linked to a wedding Aug. 7 in the Millinocket area have sickened 176 people.” ⁦@PressHerald⁩ #Maine #COVID19 https://t.co/Lw8Dvs4ECP

