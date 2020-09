5 peores alimentos que comer después de un entrenamiento

Estilo de Vida

Algunos alimentos tiran por la borda todo tu esfuerzo

Así como hay bocadillos deliciosos y saludables para aprovechar al máximo tus entrenamientos, hay otros alimentos que debes evitar ya que le restan valor a tus esfuerzos.

Lo que comes horas antes e inmediatamente después del ejercicio es importante. Carbohidratos de alta calidad, proteína y grasas saludables nutren el músculo y te ayudan a mantener la energía.

Estos son cinco de los peores alimentos que comer luego de ejercitarte:

1. Donas

Alimentos ricos en azúcar añadido y grasas no saludables como las donas son de los alimentos menos recomendados. El American Council on Exercise (ACE) señala: “Los carbohidratos simples pueden hacer que el azúcar en la sangre aumente y caiga rápidamente, dejando pocos o ningún beneficio nutricional”.

2. Refresco o cerveza

Un refresco o una bebida alcohólica te aportarán calorías vacías. La lata promedio de refresco endulzado contiene alrededor de 150 calorías, casi todas de azúcar agregado. Imagínate tomando de 7 a 10 cucharaditas llenas de azúcar.

Además las bebidas con azúcar y el alcohol no te hidratan, todo lo contrario.

3. Comida frita

Los alimentos fritos no son la mejor opción, esa grasa ralentiza la digestión, pueden hacer que te sientas aletargado y además no te darán saciedad. En poco tiempo tendrás hambre de nuevo y aumentarás tu ingesta calórica consumiendo alimentos que no te aportan nutrientes al cuerpo.

El cuerpo puede seguir quemando calorías después del ejercicio, según la duración, la intensidad y una variedad de otros factores. El consumo excesivo de calorías después de un entrenamiento puede tirar por la borda todos tus esfuerzos.

4. Barras de proteína altamente procesadas

Las barras de proteína altamente procesadas pueden estar cargadas de azúcar agregado y aportarte carbohidratos simples.

5. Bebidas procesadas como reemplazo de comida

El cuerpo necesita la amplia variedad de fitonutrientes y fibra que se encuentran en las frutas, verduras y cereales integrales. “Ninguna barra o bebida ‘sustitutiva de comidas’ ofrece la variedad que ofrece la naturaleza”, publica Very Well Fit.

Entre las frutas y bocadillos saludables que son mejores opciones para disfrutar se encuentran el plátano, el yogur natural o unas bolitas de mantequilla de maní con proteínas, fibra y antioxidantes que puedes hacer fácilmente. Si realizas un batido, procura que tenga los ingredientes necesarios para sea equilibrado nutritivo y saciante.