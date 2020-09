Ironía mortal: paciente fallece en choque de bomberos con ambulancia llegando al hospital en Nueva York

Un hombre murió y varias personas resultaron heridas después de que un camión de bomberos chocara con una ambulancia esta madrugada en Brooklyn (NYC).

La ambulancia transportaba a un hombre de 59 años que sufría un aparente ataque cardíaco y murió en la colisión, a una cuadra de llegar al hospital.

El irónico accidente sucedió alrededor de las 2 a.m. en Myrtle Avenue en Bedford-Stuyvesant. La policía reportó que la ambulancia estaba en Throop Av en dirección al Hospital Woodhull, apenas a una cuadra de distancia. El camión de bomberos iba en Myrtle Av corriendo hacia un incendio en Willoughby Avenue.

Al parecer, el camión de bomberos se estrelló contra el costado de la ambulancia, que a su vez giró de costado e impactó otro vehículo detenido en un semáforo.

Según CBS2, una hermana de 35 años que acompañaba al enfermo en la ambulancia resultó gravemente herida y ahora está en coma.

Las víctimas no han sido identificadas. Dos técnicos de emergencias médicas y seis bomberos figuraban como lesionados en condición estable. Dos personas en el tercer automóvil también sufrieron heridas leves.

BREAKING: Police say a 59yo man has died in Brooklyn, after a fire truck collided with the ambulance he was riding in. EMS was transporting him to the hospital for an apparent heart attack. His loved one along for the ride is in critical condition now too pic.twitter.com/U0YtpnUfIg

— John Dias (@JohnBDias) September 17, 2020