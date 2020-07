Ironía trágica: anciano muere arrollado por ambulancia FDNY en Brooklyn

El hombre de 63 años falleció tres semanas después del golpe

Iyana Curtis fue arrestada después de arrollar a un peatón mientras conducía una ambulancia en East New York (Brooklyn), dijo la policía el jueves.

Curtis, de 23 años, fue arrestada ayer por no ceder el paso a un peatón, no detenerse en una señal de alto y no ejercer el debido cuidado, según las autoridades.

La detenida trabajaba como paramédico para el cuerpo de bomberos de NYC (FDNY).

Curtis estaba de servicio y conducía una ambulancia en la avenida Dewitt, cerca de Malta St, aproximadamente a las 6:38 p.m. del 30 de junio cuando golpeó a Dane Striani, de 63 años, dijo la policía.

Al percatarse del accidente, Curtis prestó ayuda a Striani y él fue transportado a un hospital en la misma ambulancia, según un portavoz de NYPD.

El hombre murió semanas después, el pasado domingo 19 de julio, informó Pix11.