Rocío Sánchez Azuara hace una cruda confesión: su primer esposo la golpeó a meses de haber parido 

Su ex la lanzó al suelo de una patada y le abrió la cesárea

Rocío Sánchez Azuara conversó en exclusiva con Jordi Rosado. La conductora de televisión se mostró muy tranquila, honesta y sonriente durante su entrevista con el famoso locutor, productor y conductor de televisión.

Pero en medio de todas las risas que compartieron llegaron las revelaciones y la mexicana hizo una cruda confesión. Rocío Sánchez reveló haber sido víctima de maltrato por parte de su primer esposo, padre de su primogénito. Según expuso una simple pregunta suscitó la reacción violenta de su ex-pareja.

Jorge León, su entonces esposo, se ausentó toda una noche, no llegó a dormir a casa. Al día siguiente entró en la vivienda a las once de la mañana. Ante los hechos la conductora se limitó a preguntarle a dónde había estado. Después de esto vinieron los golpes.

“Apareció como a eso de las once de la mañana y lo único que pregunté fue ‘¿dónde estabas?’ Fue todo. El tipo medía 1.98, cinta negra -de karate-. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacerme bolita, como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Me quedé en shock un buen rato”, contó.

Aquí la entrevista completa.