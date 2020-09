Sheriff de Los Ángeles: 1 de los dos alguaciles tiroteados en Compton fue dado de alta

A medida que la recompensa por el tirador fugitivo aumenta a $300,000 dólares, uno de los dos agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles que recibieron disparos en Compton está fuera del hospital, dijo el Sheriff Alex Villanueva.

Un alguacil de 24 años ha sido dado de alta, mientras que la agente del Sheriff de 31 años que también resultó herida en el tiroteo permanece en el hospital, reportó ABC 7.

We at @LASDHQ appreciate the outpouring of prayers and support you have shown for our ambushed deputies.

Great news, one of those deputies was released from the hospital today. He has a long road ahead for recovery. But he's not alone. We, as a community, are in this together.

