Trump cerrará “por seguridad” aplicaciones chinas TikTok y WeChat desde este domingo

La administración del mandatario Donald Trump anunció hoy que prohibiría las aplicaciones móviles de propiedad china WeChat y TikTok en las tiendas virtuales estadounidenses a partir del domingo, lo que supone un duro golpe contra dos servicios populares utilizados por más de 100 millones de personas en EE.UU.

Las restricciones prohibirán la transferencia de fondos o el procesamiento de pagos a través de WeChat dentro del país a partir del domingo. En el caso de WeChat, las restricciones también evitarán que cualquier empresa ofrezca alojamiento de Internet, redes de entrega de contenido, tránsito de Internet o servicios de intercambio de tráfico a WeChat, o que utilice el código de la aplicación en otro programa o servicios en los Estados Unidos.

Esas mismas prohibiciones sobre la prestación de servicios entrarán en vigor el 12 de noviembre para TikTok.

“Las acciones de hoy demuestran una vez más que el presidente Trump hará todo lo que esté a su alcance para garantizar nuestra seguridad nacional y proteger a los estadounidenses de las amenazas del Partido Comunista Chino”, dijo el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en un comunicado citado por The New York Times.

Las medidas siguen una orden ejecutiva del 6 de agosto del presidente, en la que argumentó que TikTok y WeChat recopilan datos de usuarios estadounidenses a los que podría acceder el gobierno chino. La administración ha amenazado con multas de hasta $1 millón de dólares y 20 años de prisión por violaciones a la orden.

TikTok se encuentra actualmente en conversaciones para ser adquirido por Oracle, fabricante estadounidense de programas, y podría anunciar un acuerdo que calme las preocupaciones de seguridad nacional de la administración.

En su anuncio, el Departamento de Comercio dijo que Trump había dado hasta el 12 de noviembre para que se resolvieran las preocupaciones de seguridad nacional de TikTok, y que si así fuera, se podrían levantar las prohibiciones en la orden.

Unas fuentes del Departamento de Comercio indicaron a Reuters que la prohibición de nuevas descargas de TikTok aún podría ser rescindida por el Trump antes de que entre en vigencia el domingo por la noche, mientras el propietario de TikTok, ByteDance, se apresura a cerrar un acuerdo sobre el destino de sus operaciones en EE.UU.

ByteDance ha estado en conversaciones con Oracle Corp y otros para crear una nueva compañía, TikTok Global, que tiene como objetivo abordar las preocupaciones de EE.UU. sobre la seguridad de los datos de sus usuarios. ByteDance todavía necesita la aprobación de Trump para evitar una prohibición.

La orden del Departamento de Comercio “desmontará” las dos aplicaciones en EE.UU. y prohibirá que la tienda de aplicaciones de Apple Inc, Google Play de Alphabet Inc y otras ofrezcan las aplicaciones en cualquier plataforma “a la que se pueda acceder desde dentro del país”, dijo un ejecutivo de Comercio.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque el anuncio aún no se había hecho público.

La orden no prohibirá a las empresas estadounidenses hacer negocios en WeChat fuera de EE.UU, lo que será una buena noticia para empresas como Walmart y Starbucks que utilizan sus programas integrados de “miniaplicaciones” para facilitar las transacciones e involucrar a los consumidores en China.

