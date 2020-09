Video: Brad Pitt y Jennifer Aniston protagonizan una escena subida de tono en su reencuentro

Este jueves por fin se ha retransmitido en directo la lectura del guion de la película ‘Fast Times at Ridgemont High’, en la que han participado famosos como Julia Roberts o Morgan Freeman por una buena causa.

El gran reclamo de este evento benéfico, que ha recaudado fondos para una organización sin ánimo de lucro fundada por Sean Penn, era ver de nuevo juntos a Brad Pitt y Jennifer Aniston por primera vez tras el comentadísimo momento que compartieron en la gala de los SAG Awards. Y por una vez, la expectación estaba justificada.

Officially the cutest moment of 2020 😭

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here 😭😂 pic.twitter.com/kLHLpI01KF

— Simply Brad (@SimplyBradCom) September 18, 2020