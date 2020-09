Erika Zaba deja atrás las críticas y decide bailar bajo la lluvia con sexy traje de baño

View this post on Instagram

Hoy esperábamos un día soleado , y teníamos ya todo listo . Pero el día nos tenía un mejor plan y una sorpresa …..hacer algo que hace años no hacíamos . Bailar bajo la lluvia !!!! Y créanme que me remontó a mi infancia donde jugar a mojarte era el mejor plan …. no hay edad para conectar con lo más básico .