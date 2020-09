La tormenta tropical Beta amenaza con vientos y marejadas a Texas y Louisiana

Noticias

El Servicio Meteorológico Nacional señala que es posible que se produzcan inundaciones costeras significativas en la costa media y alta de Texas a partir del sábado por la mañana

La tormenta tropical Beta que se formó el viernes, serpenteará en el oeste del Golfo de México hasta la próxima semana y representa una gran amenaza de lluvias e inundaciones costeras para las costas de Texas y Louisiana.

Tropical Storm #Beta has formed in the southern Gulf of Mexico – it is the 10th Atlantic named storm to form so far this month – the most on record for any September. Prior September record for Atlantic named storm formations was 8 set in 2002, 2007 and 2010. #hurricane pic.twitter.com/kHCmZsYdKJ — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 18, 2020

Se han emitido nuevas alertas para toda la costa de Texas y una parte de la costa de Luisiana, incluida la zona costera de Luisiana azotada por el huracán Laura hace unas semanas, informa weather.com.

Here is a summary of coastal wind and storm surge watches in effect for #Beta. A Hurricane Watch is in effect from Port Aransas to High Island, TX and a Storm Surge Watch is in effect from Port Mansfield to High Island, TX. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/QkQugIN8zk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 19, 2020

La formación de Beta es la décima tormenta con nombre del Atlántico que se forma en lo que va de mes, que es la mayor cantidad registrada en septiembre, según el Dr. Phil Klotzbach. Septiembre suele ser el mes más activo de la temporada de huracanes.

The 2020 Atlantic #hurricane season has now generated 23 named storms – the same as the entire North Pacific through September 18. On average through 9/18, the Atlantic has had 8 named storms and the North Pacific has had 30 named storms. #Teddy #Wilfred #Alpha #Beta pic.twitter.com/IsoYFLcUsr — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 18, 2020

Alertas actuales

Se ha emitido una alerta de huracán desde Port Aransas, Texas hasta High Island, Texas, incluido Galveston. Las condiciones de huracán son posibles en esta área el lunes, con condiciones de tormenta tropical posibles para el domingo por la noche.

Se emitió una alerta de marejada ciclónica desde Port Mansfield, Texas hasta High Island, Texas, incluidas las bahías de Baffin, Corpus Christi, Copano, Aransas, San Antonio, Matagorda y Galveston.

Se emitió una alerta de tormenta tropical desde el sur de Port Aransas hasta la desembocadura del Río Grande y al este de High Island hasta Morgan City, Louisiana. Las condiciones de tormenta tropical son posibles en esta área a última hora del sábado.

Here are the 10 pm CDT key messages on Tropical Storm #Beta. The latest advisory is available at https://t.co/tW4KeGdBFb. Local information can be found at https://t.co/SiZo8ozBbn. pic.twitter.com/V9GUO7HnLN — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 19, 2020

Con poca cizalladura del viento y mucha agua cálida del océano, se espera que este sistema se intensifique gradualmente durante el fin de semana.