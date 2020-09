Buscan a un hombre por violar y asesinar a dos niñas en Rusia

La policía rusa ha lanzado una alerta para dar con el paradero de un hombre señalado por supuestamente haber violado y apuñalado a dos niñas, una de 8 y otra de 13 años.

El acusado, quien fue identificado como Vitaly Molchanov, de 41 años, fue grabado por unas videocámaras de la calle cuando sale de su domicilio después de haber cometido el atroz acto, reportó Daily Mail.

Al hombre se le ve vestido con un pants rojo y negro y aparece corriendo sobre la calle.

El nombre de las víctimas es Elena y Yana Saprunova, de 8 y 13 años. Según los reportes de la prensa rusa, ambas fueron “destrozadas” con un cuchillo. Pero eso no es todo, el cuerpo de la niña más pequeña fue desmembrado.

Las primeras investigaciones revelan que la madre de las menores, Valentina Saprunova, de 40 años, se había mudado con Molchanov, luego de conocerlo, un mes antes, en una aplicación de citas.

La pareja vivía, junto con las dos niñas, en la región de Yaroslavl, zona en la que la mujer aceptó un empleo como enfermera.

Cuando regresó a su casa, publicó Daily Mail, encontró a ambas niñas “literalmente mutiladas” por un cuchillo.

“Vitaly ocultó cuidadosamente su pasado criminal a su novia. De lo contrario, esta mujer, conociendo los crímenes por los que su amante fue condenado, con toda probabilidad no accedería a desarraigarse de la región de Omsk a Rybinsk y con sus dos hijas a mudarse con él”, replicó el periódico Komsomolskaya Pravda.

“Esta mujer vino a buscar la felicidad en Rybinsk. Lo siento mucho por ella y las chicas. Él es una bestia. Debe ser destruido de inmediato”, dijo a la publicación uno de los vecinos.

