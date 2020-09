Cómo nació el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos

Cada año, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, Estados Unidos celebra el Mes de la Herencia Hispana. Por 31 días se hacen eventos oficiales que reconocen el aporte de los hispanos a la cultura y la economía del país.

El festejo se celebra desde 1968 gracias a una legislación propuesta por el entonces congresista por California George E. Brown y otros 18 miembros de la Cámara de Representantes, entre ellos el futuro presidente George H. W. Bush.

El proyecto de ley fue firmado por el presidente Lyndon B. Johnson en septiembre de ese mismo año.

“Llamo la atención de mis queridos ciudadanos para reconocer los grandes aportes de las personas de ascendencia hispana a nuestra herencia nacional, no sólo en los campos de la cultura, los negocios y la ciencia, pero también por su valor en la batalla”, escribió Johnson en referencia a los hispanos caídos en combate.

La conmemoración se hizo por un periodo de una semana en sus primeros 20 años. En 1988, una legislación del congresista por California Esteban Edward Torres, que fue respaldada por el senador por Illinois Paul Simon, logró que el festejo se extendiera a un mes. La ley fue proclamada por el presidente Ronald Reagan en agosto de 1988.

La fecha del 15 de septiembre para dar inicio al Mes de la Herencia Hispana fue sugerida ya que coincide con la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 1821. El presidente Johnson también reconoció la de México, que tuvo lugar el 16 de septiembre de 1810. Naciones como Chile y Belize también celebran su independencia en septiembre.

Todos los presidentes han celebrado el Mes de la Herencia Hispana con festejos en la Casa Blanca. Las ligas de deporte profesional como la NFL y la MLS se unen al festejo con eventos y lanzamiento de mercancía para los aficionados latinos.

Congratulations to our @Nationwide NFL Hispanic Heritage Leadership Award recipient, Antonia Hernandez. We’re proud to have leaders like Antonia in our community! 👏#SigueTuLegacy | #FeelTheOrgullo pic.twitter.com/2syuFfFORM

— Chargers Community (@ChargersCR) October 8, 2019