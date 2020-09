Quién es Felicitas Méndez, la mujer con la que Google celebra el inicio del Mes de la Herencia Hispana

Estilo de Vida

El "doodle" de este 15 de septiembre está dedicado a una mujer que ayudó a terminar con la discriminación de los hispanos en las escuelas públicas de Estados Unidos. Ésta es su historia

Hoy, 15 de septiembre, arranca el Mes Nacional de la Herencia Hispana en Estados Unidos. Por ello en la página del buscador de Google encontrarán durante todo el día un “doodle” -el gráfico que incorpora las letras de Google junto al campo de búsqueda- que está dedicado a la puertorriqueña Felicitas Méndez. Pero, ¿quién fue Felicitas Méndez?

Esta muer que nació el 5 de febrero de 1916 como Felicita Gómez Martínez en Juncos, Puerto Rico, se convertiría años después en pionera de los derechos civiles y empresaria.

Junto a su esposo Gonzalo, Felicitas ayudó a encabezar y ganar la monumental demanda Méndez v. Westminster, que en 1946 resultó en el primer fallo de un tribunal federal estadounidense contra la segregación de escuelas públicas, casi una década antes de Brown v. Board of Education.

Pero su historia empezó mucho antes. De su natal Juncos se mudó con sus padres al suroeste de Estados Unidos cuando era preadolescente, y la familia finalmente se unió a la comunidad latina de trabajadores agrícolas en el condado de Orange en California. En 1935 se casó con Gonzalo Méndez, un inmigrante mexicano que trabajaba con su padre en el campo. Juntos, la pareja abrió un café en el vecindario y luego administró una granja exitosa en la pequeña ciudad de Westminster.

Activista y brillante empresaria

En 1944, a los tres hijos de los Méndez se les negó la inscripción en una escuela pública local debido a su origen étnico y color de piel. No queriendo aceptar esta injusticia, la pareja decidió pelear la decisión. Con la demanda Méndez v. Westminster, Gonzalo Méndez y otros cuatro padres demandaron al distrito escolar de Westminster y a varios otros para exigir el fin de la segregación de estudiantes hispanos. Felicitas Méndez organizó comités para apoyar el caso y administró hábilmente la granja Méndez por su cuenta, generando ganancias récord que ayudaron a subsidiar la demanda.

El 18 de febrero de 1946, el tribunal de distrito federal concluyó que los distritos escolares violaban el derecho de los ciudadanos mexicoamericanos a la igualdad de protección ante la ley y falló a favor de la familia Méndez y los demás padres. Afirmada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el año siguiente, esta decisión histórica allanó directamente el camino para una ley que pedía la integración de todas las escuelas públicas de California ese mismo año, así como la decisión de Brown v. Board of Education por la Corte Suprema siete años después, que declaró inconstitucional la segregación de las escuelas públicas.

En 2011, la hija de Méndez, Sylvia, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos, en reconocimiento a su papel y al de sus padres en el caso Westminster v. Méndez y su dedicación de por vida a los derechos civiles y la educación.

“Estoy muy orgullosa de ser la hija de Felicitas y Gonzalo Méndez y de tener la oportunidad de cumplir la promesa que le hice a mi madre. Recuerdo que mi madre me decía: “Nadie sabe sobre Méndez vs Westminster, cómo cinco familias lucharon para acabar con la segregación en California. Cuando todos decidimos luchar, no era solo por ti sino por todos los niños”, comenta ahora Sylvia Méndez.

Gracias, Felicitas Méndez y familia, por ayudar a liderar el camino hacia un futuro más justo.