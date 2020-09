‘El diablo quiere verme en el bar borracho’: Lorenzo Méndez y sus preocupantes mensajes en Twitter

Chiquis Rivera dio a conocer a todos sus seguidores que había tomado la decisión de separarse de Lorenzo Méndez. La cantante había asegurado que fue de mutuo acuerdo romper con su relación.

“Con el corazón pesado… les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos”, publicó la estrella. “Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria”.

Días después del anuncio, Lorenzo ha publicado una serie de mensajes en Twitter que ha dejado preocupados a sus seguidores. El cantante deja entrever que la separación le está afectando más de la cuenta.

“El diablo quiere verme en el bar borracho y tratando de ahogar mi tristeza“, publicó. “No, me mantendré cerca de mi familia, hija y sobre todo, de Dios“.

The devil wants to see me at the bar drunk and trying to drown my sadness. Nope 🖕🏼I’m sticking close to my family, daughter and most of all God

— Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) September 20, 2020