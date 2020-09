Mejorar la salud de todos, con la colaboración de todos

Opinión

Una de las iniciativas de salud más importantes con las que colabora la Hispanic Federation es el Programa Científico All of Us, que dirige el Instituto Nacional de Salud. El programa recopila y analiza información sobre la salud de millones de personas con el propósito final de ofrecer atención médica de precisión a cada persona.

“La medicina de precisión”, explica Marggelin Estévez, coordinadora de Programas de Salud en la Federación, “se basa en cada paciente como individuo, y toma en cuenta su entorno, su modo de vida, su historia clínica y las características genéticas personales y familiares. La meta de All of Us es aprender por qué las personas se enferman y cómo se mantienen sanas, para poder así desarrollar nuevos tratamientos”.

Con una base datos tan diversa investigadores podrán desarrollar mejores tratamientos y los médicos tendrán mejores oportunidades y tratamientos más eficaces para sus pacientes.

Nuestra comunidad está en situación de desventaja en materia de salud con respecto a otros sectores de la población. Tenemos tasas altas de condiciones médicas realmente peligrosas, como la hipertensión, las enfermedades cardíacas, los niveles de colesterol, la diabetes. Cuanta más información tengan los profesionales de la salud sobre nuestra comunidad, más eficiente y eficaz será la atención que recibiremos. En un sentido más amplio, nuestra participación en el Programa Científico All Of Us también enriquecerá la base de datos sobre toda la población estadounidense.

“Los latinos no tenemos suficiente participación en estudios médicos como éste”, señala Marggelin Estévez. “Con All Of Us, estamos tratando de que participen más de un millón de personas Ellos informarán sobre sus hábitos, los lugares donde viven y las características de sus entornos”.

Una de las razones por las que muchos latinos no participan en estudios médicos es porque no confían en que se mantendrá su privacidad. Pero la Coordinadora de Programas de Salud de nuestra Hispanic Federation explica que el Instituto Nacional de la Salud trabaja para que todos los datos que se aporten se mantengan privados.

“Cuando un investigador pida información sobre cierta comunidad o sector de la población”, explica, “el Instituto remitirá datos clínicos sobre las pruebas y los exámenes que correspondan, pero nunca va a compartir los datos personales, como nombre, edad, etc.”.

Las personas interesadas en recibir más información o en participar en el Programa Científico All Of Us (el único requisito es ser mayor de 18 años) pueden llamar a nuestra línea gratuita y bilingüe, al 1-844-432-9832.

Y por favor, llamen a ese mismo número si aún no han contestado al Censo 2020 o si necesitan ayuda para inscribirse como votantes. O pueden visitar www.movimientohispano.org.

Y el 3 de noviembre, voten.

¡En el 30mo aniversario de la Hispanic Federation, hasta la columna próxima! ¡Cuídense mucho, y si pueden, no salgan de sus casas!

-Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation