Un milagro se repite en Nápoles, Italia: Arzobispo afirma que se ha licuado la sangre de San Genaro

El arzobispo de Nápoles aseguró que la sangre de San Genaro se volvió líquida justo el día en que se celebra su fiesta litúrgica

La sangre de San Genaro, quien es el patrono de la ciudad italiana de Nápoles, se licuó el pasado sábado 19 de septiembre, un milagro que según la iglesia ocurre al menos desde el siglo XIV pero no sucede todos los años.

El anuncio lo hizo el cardenal Crescenzio Sepe, arzobispo de Nápoles, desde una casi vacía catedral por las restricciones del coronavirus, sin embargo, la noticia no pasó desapercibida para los fieles que celebraron con devoción la fiesta de este mártir italiano.

Dijo que el milagro sucedió en punto de las 10:00 am (hora local) y destacó que en esta ocasión la sangre se ha vuelto completamente líquida y sin grumos.

“¡Sea alabado Jesucristo! Queridos amigos, queridos fieles todos. Una vez más, con alegría, con emoción, les informo de que la sangre de nuestro santo mártir patrón Genaro, se ha licuado. Completamente licuado, sin ningún grumo, como sucedió en los años pasados”, dijo el cardenal en la catedral de Nápoles, según consignó la Agencia Católica de Informaciones en su sitio online.

¿Qué significa el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro?

El cardenal Sepe dijo a los fieles que este milagro significa amor, bondad y misericordia de Dios. “(Es) signo del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios y de la cercanía, de la amistad, de la fraternidad de nuestro San Genaro. Se de gloria a Dios y veneración a nuestro santo. Amén”, comentó el arzobispo de Nápoles.

¿Por qué se licua la sangre de San Genaro?

San Genaro fue un santo obispo de la ciudad de Nápoles en el siglo III d.C. y se cree que fue martirizado durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Y es que, luego que fue hecho prisionero y sometido a terribles torturas, él y sus amigos fueron arrojados a los leones, pero las animales solo rugieron sin hacerles daño.

Al ver estos acontecimientos sus perseguidores los acusaron de usar magia y los condenaron a morir decapitados.

La licuefacción de la sangre del santo patrono de Nápoles es un fenómeno que no se puede explicar, desde el punto de vista religioso, y que ocurre tres veces al año: el sábado anterior al primer domingo de mayo con motivo de la traslación del santo a Nápoles; el día de su fiesta litúrgica, el 19 de septiembre y el 16 de diciembre, día que se celebra el aniversario de la intercesión de San Genaro para evitar los efectos de la erupción del volcán Vesubio en el año 1631.

El milagro viene sucediendo al menos desde el siglo XIV, pero no en todos los años se produce una licuefacción como la ocurrida este sábado. En diciembre de 2016 no se registró el milagro lo que significa para los fieles una mala señal, aunque no siempre sucede un desastre. Asimismo, no se produjo durante las visitas de San Juan Pablo II en 1979 ni de Benedicto XVI en 2007.

