Un auto que conquista: Las cantantes que tienen un Mini Cooper

El Mini Cooper es un ícono del pop por sí mismo, por lo que ha atraído una buena cantidad de propietarios famosos. Pero no cualquier persona famosa, tres de las cantantes más populares del mundo han tenido este auto británico.

Britney Spears

Britney Spears fue una sensación adolescente cuando incursionó en el mundo de la música en los años 90. Quizá ya no es tan popular como antes, pero todavía es rica y se estima que tiene un valor neto de $115 millones de dólares.

La cantante tiene una flota de autos de lujo, se la ha visto en un Mini Cooper muchas veces. Hay algo en el automóvil que las mujeres encuentran atractivo.

.@britneyspears drives a Mini Cooper- see there's nothing wrong with affordable cars! #minicooper pic.twitter.com/mZfEWvZl3J

