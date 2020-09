Concejo Municipal preocupado por aumento de abuso de drogas, depresión y ansiedad por pandemia del COVID-19

Nueva York

El Comité de Salud Mental y adicciones del organismo legislativo realizó una audiencia para analizar la crisis de salud mental y emocional que afecta desproporcionadamente a latinos y negros en NY

Desde que comenzó la pandemia del COVID-19, además de las casi 20,000 muertes confirmadas que ha dejado el coronavirus y el evidente impacto económico del brote en familias y en negocios neoyorquinos, la Gran Manzana tiene actualmente otra crisis paralela que enfrentar: la salud mental, emocional y el incremento en el abuso de sustancias y drogas.

Así lo denunció este martes la presidenta del Comité de Salud mental y adicciones del Concejo Municipal, Diana Ayala, quien en una audiencia con miembros de esa entidad y representantes de organizaciones que trabajan con grupos vulnerables, mayormente inmigrantes, latinos y negros, analizaron la manera como la Ciudad está haciendo frente a la problemática de salud mental que ha escalado con la crisis del coronavirus.

“Quiero reconocer la labor que está haciendo el Departamento de Salud en medio de esta crisis del COVID, pero viviendo en un distrito como el mío, (East Harlem y parte de El Bronx) uno de los más atacados por el Covid, también veo un incremento significativo de abuso de drogas y falta de acceso a programas de ayuda, más ahora que muchos funcionarios están trabajando de manera remoto”, mencionó la líder política, al tiempo que puso de manifiesto que la crisis del coronavirus ha desatado además un aumento en problemas de violencia doméstica, violencia con armas y abuso de heroína. “Tenemos que buscar la manera en que las personas puedan tener mayor acceso a la ayuda que necesitan”.

La presidenta del Comité de Salud Mental y Adicciones del organismo legislativo de la Ciudad, cuestionó a los representantes de las autoridades de Salud de la Gran Manzana sobre los efectos que ha tenido el método virtual por encima del presencial en el acercamiento a las personas afectadas con problemas mentales y de droga, y de paso hizo un llamado a que se reconozcan los problemas mentales como otra prioridad de salud pública.

“Queremos saber cómo podemos hacer mejor las cosas”, dijo la política de Manhattan y El Bronx.

Hillary Kunnins, directora de la División de Salud Mental de la Ciudad, aseguró que aunque todavía esa entidad no puede confirmar que la crisis del COVID-19 ha incrementado problemáticas de abuso de drogas, pues las cifras aún no han sido entregadas, sí es evidente que ha dejado serios daños a nivel emocional y mental, con casos de depresión y ansiedad, mayormente.

“Nueva York está enfrentando una crisis sin precedentes. Las dificultades, la incertidumbre han dejado ansiedad y miedo desafortunadamente”, dijo la funcionaria, destacando que se ha visto mayormente en comunidades negras e inmigrantes donde el COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado, por lo que es precisamente en esas áreas de la ciudad, donde se ha hecho un mayor trabajo para acercar a las personas a recursos de ayuda disponibles.

“La pandemia ha afectado el comportamiento de los neoyorquinos”, acotó la funcionaria, explicando que datos suministrados por un sondeo del Departamento de Salud entre 1,200 personas de la Gran Manzana, revelaron que el 44% reportó síntomas de ansiedad y depresión y la tercera parte, con niños en casa, admitió haber visto efectos negativos en al menos uno de sus hijos.

“Para quienes hemos estado mucho tiempo en el terreno del comportamiento pensando que el trabajo en persona es la mejor estrategia, nos ha retado la idea de que muchos proveedores nos han dicho que el acercamiento virtual ha sido efectivo y engancha a mucha gente y parece gustarles, porque es una manera fácil de llegar”, destacó Kunnins.

Susan Herman, directora de THRIVE NYC, mencionó por su parte, que la salud mental de los neoyorquinos en medio de la pandemia sigue siendo una prioridad de la Ciudad, y tras revelar que se han agregado recursos al programa NYC WELL, dijo que desde abril pasado se han recibido 120 mil visitas al website de NYC WELL con un incremento del 400%.

Jamil Hamilton, administrador de la organización Public Policy and Advocacy NAMI NYC, urgió al Concejo a que inicie una investigación sobre el cierre de camas destinadas a pacientes siquiátricos y exigió que se tome la salud mental con mayor seriedad.

“La salud mental ha sido excluida dentro de las prioridades de la crisis de salud del Covid y también afecta a todos”, dijo el activista, al tiempo que destacó que los problemas que venían desde antes de la pandemia se han exacerbado, por lo que urge acciones inmediatas y mayores recursos.

“Ahora más que nunca necesitamos que la Ciudad invierta en salud de calidad y los servicios mentales que se merecen”, dijo.

La audiencia en el Concejo se dio justo cuando la Ciudad está lanzando una campaña para honrar el mes de la Prevención del Suicidio, donde se le pide a los neoyorquinos llamar, chatear o enviar mensajes de texto a NYC Well para pedir ayuda gratuita y confidencial sobre salud mental. En el primer semestre del 2020 hubo 261 suicidios en los cinco condados, 9 menos que el año anterior en el mismo período, cuando hubo 270.

El informe más reciente sobre el impacto del COVID-19 en la salud mental entre los neoyorquinos, publicado este martes, confirmó tambien que los neoyorquinos están experimentando estrés, ansiedad y depresión, y los padres han visto efectos negativos en la salud emocional y comportamiento de los niños.

“La gente de esta ciudad ha pasado por mucho estrés y trauma, y lo que están contando refleja la dificultad de estos últimos meses”, dijo el comisionado de Salud, Dave A. Chokshi. “Existen recursos disponibles para los neoyorquinos que sienten estrés y ansiedad, incluyendo la línea de ayuda NYC Well. Para cualquiera que necesite apoyo, le recomendamos que se ponga en contacto, hable con alguien y conecte. Estamos aquí para usted”.

John Pérez, puertorriqueño de 42 años, quien asegura tener problemas de adicción de drogas, mencionó que debido a la pandemia del COVID-19, sus problemas con estupefacientes no solo aumentaron, sino que además ahora tiene otras dolencias mentales.

“Yo ahora estoy peor. El Covid me puso más estresado y ansioso y ahora me desespero más y últimamente ando con ideas feas en mi cabeza y lloro mucho. Estoy más mal que antes y conozco a mucha gente igual, pero no quiero que me internen”, dijo el residente de Manhattan, advirtiendo que nunca ha pedido ayuda a las líneas de apoyo de la Ciudad.

Dónde obtener ayuda

Puede llamar al 888-692-9355

También puede enviar un mensaje de texto con la palabra “WELL” al 65173

Si prefiere puede obtener ayuda a través de un chat en nyc.gov/nycwell

Puede buscar información en la página de Thrive NYC en https://thrivenyc.cityofnewyork.us/

Efectos del COVID-19 en NYC