Detienen y acusan de crimen de odio a mujer que lanzó botella e insultos racistas a corredora en Queens

NYPD identificó y arrestó a Lorena Delaguna como sospechosa de haber lanzado una botella e insultos raciales a la trotadora negra Tiffany Johnson en Queens (NYC).

El incidente sucedió en agosto cerca de 53rd Place y Broadway, pero no se hizo público hasta la semana pasado con la divulgación de un video.

Delaguna (53) fue arrestada dentro de su casa en Woodside ayer por la mañana, reportó la policía. Fue acusada de agresión e intento de acoso agravado, ambos crímenes de odio, acotó NBC News.

Johnson (37) dijo que de entrada pensó que la mujer hostil la había confundido con otra persona, antes de darse cuenta de que “pudo ver el color de mi piel y reaccionó a eso”. No resultó herida, pero afirmó que la mujer le gritó insultos raciales.

Sin embargo, el video no captura lo que Johnson dijo que sucedió después. “Ella me siguió, siguió persiguiéndome. La gente lo vio, la gente se enojó, alguien incluso arrojó un bagel en su dirección (…) Fue aterrador, no quería ver a nadie lastimado, simplemente me fui”.

Vecinos de la zona dijeron que reconocieron a la mujer en el video, luego identificada como Delaguna. Johnson comentó que tiene un mensaje para su agresora si alguna vez la encuentra: “Necesita hacer un examen de conciencia”, resumió.

