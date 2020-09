Mujer racista lanzó botella e insultos a corredora en Queens

“Es un crimen de odio”, afirmó la trotadora Tiffany Johnson al New York Post en una entrevista telefónica, luego de que ayer NYPD circulara una video de una mujer que le lanzó una botella e insultos racistas en Queens.

“No es aceptable. Ella tiene que ser [responsabilizada] por su comportamiento”, añadió la corredora de 37 años.

Las autoridades están buscando a la mujer vista en la cámara arrojándole una botella de agua a la corredora y gritando insultos raciales. El hecho sucedió el 17 de agosto cerca de 53rd Place y Broadway y salió a la luz pública ayer.

Al principio Johnson pensó que la mujer hostil la había confundido con otra persona, antes de darse cuenta de que “pudo ver el color de mi piel y reaccionó a eso”.

“Definitivamente me sorprendió. Me sorprendió pero, lo que es más importante, quería alejarme de ella”.

Agregó que debería poder salir a la calle sin temor a ser acosada con insultos raciales y dijo que está contenta de que los policías publicaran imágenes del incidente.

Espera que ello ayude a identificar a su atacante, descrita como de alrededor de 5 pies y 5 pulgadas de alto, 160 libras de peso, ojos azules y cabello largo y rubio.

“Me alegro de que el video saliera a la luz, así que, con suerte, no le hará esto a nadie más”, repitió Johnson. “La gente no debería tener que lidiar con ese tipo de comportamiento”.

En el video, realizado por casualidad desde un auto cercano, Johnson parece sobresaltarse por un momento pero luego sale corriendo. No resultó herida, dijo la policía, pero ella aseguró que escuchó insultos raciales llamándola “negra” y diciéndole “fuera de aquí”.

APB… Have You Seen This Racist Bigot… https://t.co/Ntzed2Dvmz Hate Crime Suspect Still At Large…

— 1 SERIOUS "MIND" (@PROFESORGENIUS) September 17, 2020