Dos paramédicos mueren al chocar con conductor hispano en Nueva York

Nueva York

Ambos vehículos se salieron de la carretera y uno de ellos estalló en fuego

Moshe Herzog y David Z. Schneebalg, ambos técnicos de emergencias médicas del condado Rockland (NY), murieron en un accidente de tránsito estando fuera de servicio, al chocar con un camión remolque conducido por Luis A. Velázquez, quien resultó herido.

El accidente ocurrió alrededor de la 1:45 am de ayer en New York State Thruway, cuando Herzog (27) y Schneebalg (26) se dirigían a casa desde Pensilvania, donde celebraron la fiesta judía Rosh Hashaná, informó The Unión Daily Voice.

Herzog conducía un Chevrolet Tahoe 2017 en dirección sur, e intentó cambiar de carril y posiblemente salirse de la autopista en la salida 14B-Airmont Road, cuando chocó con el remolque de tractor, dijo la policía estatal. Su colefa Schneebalg iba de pasajero.

Tanto la camioneta como el remolque del tractor se salieron de la carretera por el arcén derecho y se estrellaron contra una zanja, dijeron las autoridades. El auto de Herzog estalló en llamas y ambos ocupantes murieron en la escena.

“Esta mañana, estos 2 técnicos de emergencias médicas perdieron la vida en un accidente automovilístico mientras estaban fuera de servicio”, publicó el Cuerpo de Ambulancias de Haverstraw en Facebook. “Ambos sirvieron a EMS con orgullo! ¡Nuestras condolencias a sus familias, amigos y familiares de EMS! ¡¡Que descansen en paz!!”

Velázquez (59), conductor del tractor-remolque y residente de Elizabeth (NJ) quedó atrapado entre los escombros y tuvo que ser rescatado. Fue llevado al Westchester Medical Center con lesiones no especificadas.