José Ron desmiente protagonizar telenovela en Televisa tras confirmar que no tiene exclusividad

#JoseRon aclara que no estará en la nueva telenovela de #JuanOsorio, #QueLePasaAMiFamilia. Dice que “que mal” que la gente crea en todo lo que sale, pero la noticia salió de un comunicado oficial de #Televisa, no era un chisme de una de las inventadas de Instagram. ¿Te hubiera gustado ver de vuelta a José Ron?