Rafael Amaya contó qué lo hizo alejarse de la TV, la primera vez, ante el gran éxito de El Señor de los Cielos

Rafael Amaya lleva alejado o desaparecido del mundo del espectáculo desde hace varios años. Hay quienes dicen que en realidad nadie sabe de él desde el año 2015, otros aseguran que es desde el año 2018, que es el año hasta dónde llegan sus publicaciones en Instagram.

El público lo vio participar en los primeros capítulos de la temporada número seis de El Señor de los Cielos. Y después de que su personaje, Aurelio Casillas, fuera puesto en coma su público no lo volvió a ver.

En la última temporada de El Señor de los Cielos surgieron dudas por su aparición en escena. Muchos dicen que lo que ahí se podía ver era un doble, no el propio Rafael Amaya.

Después de su desaparición hay quienes dicen que Rafael está ingresado en una clínica de rehabilitación. Otros dicen que está en Colombia viviendo con una mujer que lo tiene “secuestrado” y que ahora es “adicto al sexo”.

El consumo de drogas fue un tema recurrente en los últimos años de Rafael Amaya en la televisión. En una entrevista para Al Rojo Vivo el actor mexicano contó qué fue lo que lo llevó a desparecer de la televisión, la primera vez, ante el brutal éxito de El Señor de los Cielos de Telemundo, en donde aseguró que no hubo drogas involucradas, sino cansancio y estrés: “No, hubo mucho cansancio, mucho estrés. Tenía muchos problemas personales en mi vida. Fue como una reacción en cadena y mi cuerpo ya no aguantó y tuve que ir al hospital“.

Algunos creyeron también que su rompimiento con Angelica Celaya sirvió como detonante de su supuesta caída en las drogas y en su nueva desaparición. Sobre esto el actor dijo: “Me alejé para sentir nuevas energías porque estaba muy metido en mi personaje y necesitaba aislarme. Dejé el teléfono a un lado y por eso no veía a la prensa ni me comunicaba con nadie, lo necesitaba”.

Aquí la entrevista de Amaya.

En la actualidad, para este 2020 nadie sabe en dónde está Rafael Amaya. Ni Telemundo da razones sobre la vida de uno de los actores que más popularidad le diera a la cadena, ya que gran parte del éxito de El Señor de los Cielos se debe a su interpretación como Aurelio Casillas.

Lo más extraño en torno a su desaparición es que no se ha filtrado ninguna imagen o vídeo reciente que revele el paradero real del actor. No existe filtración alguna en torno a su vida. Por esto y más son muchos los que realmente creen que Rafael Amaya podría estar muerto. Otros también dicen que el mexicano se vio atrapado por su personaje y llegó a confundir la realidad con la ficción.