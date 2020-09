Siguen las desgracias con motos Revel en Nueva York: una se incendió en Brooklyn

A menos de un mes del regreso a NYC de las motos Revel luego de tres accidente fatales en julio, una se incendió en una calle en Brooklyn.

Un video publicado en Reddit el domingo mostró la moto de alquiler en llamas en la esquina de las avenidas Lafayette y Nostrand, en Bedford-Stuyvesant, junto a un bombero de FDNY.

Otras fotos publicadas por separado en Twitter mostraron las secuelas del incidente: la mitad trasera de la moto se quemó y desechos alrededor. No está claro cómo la bicicleta se incendió. FDNY no divulgó ninguna información sobre el hecho.

“Sabemos que un ciclomotor Revel en el vecindario de Bedford-Stuyvesant fue dañado por un incendio anoche, y estamos investigando la causa del incidente”, dijo a New York Post un portavoz de Revel ayer.

La empresa de uso compartido de ciclomotores basada en aplicaciones suspendió el servicio de su flota de 3 mil unidades en NYC luego de tres accidentes fatales en un lapso de diez días en julio. Dos de los fallecidos eran hispanos.

Desde entonces, la compañía ha agregado videos instructivos obligatorios dentro de la aplicación, así como el requisito de que los pasajeros se tomen fotos usando cascos antes de comenzar a rodar.

También se requiere una prueba de seguridad de 20 minutos, que consta de 21 preguntas.

El servicio de motos compartidas, lanzado en NYC en 2018, ganó popularidad tras el inicio de la crisis del coronavirus en marzo. El número de viajes diarios promedio en la ciudad aumentó más del doble de 4,181 a principios de marzo a 8,881 a fines de mayo.

Just drove by a #Revel that seemingly caught fire/exploded pic.twitter.com/d00peKFmkZ

— Nature Boy 🍃 💜🍃☮️ (@JHamiter) September 20, 2020