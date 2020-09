Sofía Vergara tiene un gusto particular por este tipo de camionetas 

La gente hermosa conduce autos hermosos; probablemente sea una extensión de las leyes de la atracción. La relación de Sofía Vergara y Range Rover ha sido bien documentada, ya que la actriz colombiana tiene una afinidad particular por los coches británicos cuadrados.

Un Range Rover no es de ninguna manera un automóvil de súper lujo, y uno pensaría que una de las personas mejor pagadas de la televisión conduciría algo un poco más lujoso, pero Range Rover y Vergara van muy bien juntos.

La estrella colombiana también fue vista conduciendo su SUV después de una sesión de entrenamiento. Y por lo que podemos decir, parecería que la belleza latina no solo estaba mejorando su apariencia, sino que también se actualizó un poco con sus autos.

Después de ser vista varias veces en su Range Rover blanco, fue fotografiada bajando de uno negro. Y esto es bastante normal, considerando que estamos hablando de celebridades de Hollywood, que tienden a cambiar sus autos como nosotros cambiamos de teléfono.

A glimpse at @SofiaVergara's brand new Range Rover Vogue. It's hard not to like what you see here! pic.twitter.com/OXabFubs29

— Glohh (@glohh) October 14, 2014