Te decimos la marca de cereal que más daño causa a tu salud

Dinero

Este cereal tiene cero gramos de fibra y una gran cantidad de azúcar

Hay mucha gente que desayuna todos los días cereal, en parte porque es una de las comidas más rápidas y fáciles de hacer. Sin embargo, aunque parecieran ser muy saludables, en realidad no es así, y es probable que incluso debas tener cuidado con su consumo.

Y es que muchos tienen grandes cantidades de azúcar e ingredientes no muy recomendados. Entre este tipo de productos, el que más podría afectar tu salud es el cereal Golden Crisp, de acuerdo con el portal Eat This, Not That!

El primer ingrediente que lo convierte en una mala opción es la cantidad de azúcar que tiene. Una sola taza tiene 21 gramos de azúcar, y es solo azúcar añadida, la cual deberías consumir en pocas cantidades.

Recuerda que la azúcar añadida puede provocar aumento de peso, además de que hace que tengas más antojo de otros productos azucarados, lo cual no es recomendable si quieres mantener la línea.

Además, este cereal tiene cero gramos de fibra. Cuando comes un alimento rico en fibra, terminas sintiéndote lleno por más tiempo y también ayuda a mantener el buen funcionamiento del sistema digestivo.

Pero, si comes algo sin nada de fibra, volverás a tener hambre pronto. También hay que mencionar que una sola taza contiene 150 calorías.

