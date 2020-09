Cancelan celebración del Año Nuevo en Times Square y la temporada del Met por el COVID-19

Ambos anuncios representan un fuerte golpe a las industrias del entretenimiento y el turismo de la Gran Manzana

Mientras no se consiga una vacuna que evite la propagación del coronavirus, los eventos masivos seguirán estando en la lista de cosas que no podrán volver a la normalidad. Y esta es una dura realidad que sigue causando ‘victimas’ en la ciudad de Nueva York, al anunciarse este miércoles que ya no se realizará la multitudinaria celebración de Año Nuevo en Times Square, y que se suspenderá por completo la temporada de ópera del 2020-21 del Met.

Ambos anuncios representan un fuerte golpe a las industrias del entretenimiento y el turismo de la Gran Manzana, ya socavadas por la cancelación de las obras de Broadway a comienzos de la pandemia, y que no está previsto que retornen en lo que resta del año.

Al faltar exactamente 100 días para la llegada del 2021, el alcalde Bill de Blasio y el presidente de la Times Square Alliance Tim Tompkins anunciaron este miércoles que la masiva fiesta para recibir el Año Nuevo ahora será una “una gran celebración virtual”.

Y aunque no dieron grandes detalles, indicando que los anunciarán pronto, sí dijeron que en la celebración sí participará de forma presencial un grupo extremadamente limitado de homenajeados, quienes deberán cumplir con el distanciamiento social, y quienes reflejarán los temas, desafíos e inspiraciones de 2020.

“La gente de todo el mundo está lista para unirse a los neoyorquinos para dar la bienvenida al nuevo año con el icónico ‘Ball Drop’ (descenso de la bola). Felicito a Times Square Alliance, Jamestown Properties y Countdown Entertainment por encontrar una forma segura, creativa e innovadora para que todos podamos continuar celebrando esta tradición centenaria. Un nuevo año significa un nuevo comienzo, y estamos emocionados de celebrarlo”, dijo De Blasio.

“Una cosa que nunca cambiará es el paso del tiempo y la llegada de un Año Nuevo a la medianoche del 31 de diciembre”, expresó Tompkins, agregando que por la pandemia, “este año habrá ofertas virtuales, visuales y digitales significativamente nuevas y mejoradas para complementar cualquier entretenimiento o experiencia en vivo limitada que tendrá lugar en Times Square”.

Baja el telón del Met

Y en una devastadora decisión que golpea aún más la vida cultural de la Gran Manzana, este miércoles también se anunció la cancelación en su totalidad de la temporada 2020-21 de la Metropolitan Opera, debido a que no se puede garantizar el distanciamiento social en medio de la pandemia del coronavirus.

La directiva del ‘Met’ indicó que un comunicado: “Debido a los cientos de artistas que deben ensayar y actuar en lugares cerrados y debido a la gran audiencia que atrae la ópera, se determinó que no sería seguro para el Met reanudar su actividad hasta que una vacuna se use ampliamente, se establezca una inmunidad colectiva y el uso de máscaras y el distanciamiento social ya no sea un requisito médico”.

La decisión se tomó, según explicaron los directivos, después de reuniones con las autoridades de Salud que asesoraron al Met y al Lincoln Center, sobre cuál debía ser la medida más apropiada de acuerdo a la actual realidad.

“Los funcionarios de Salud han dicho que esto probablemente tomará al menos cinco a seis meses después de que una vacuna esté disponible inicialmente. No queremos nada más que volver a crear magia operística como solo el Met puede hacerlo, pero la seguridad de nuestra empresa y la audiencia a la que servimos debe ser lo primero”, concluyeron.

La temporada 2021-22 del Met está programada para comenzar el 27 de septiembre de 2021, con el estreno de la ópera “Fire Shut up in my Bones” de Terence Blanchard, la primera de un compositor negro que se presenta en el Met.